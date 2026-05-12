NOGOMETNA EGZOTIKA

Alen Halilović sanjao je povratak u Španjolsku, no stigla je nočekivana ponuda: Radi senzacionalan transfer?

Alen Halilović
gtres/Gtres/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
12.05.2026.
u 18:19

Alen Halilović prije 12 godina slovio je za najvećeg talenta hrvatskog nogometa i jednog od najtalentiranijih igrača Europe. Tada je iz zuagrebačkog Dinama prešao u veliku Barcelonu, no karijera mu se nije razvijala na predviđeni način pa je posljednje tri sezone proveo u nizozemskoj Fortuni Sittard. Taj mu klub nije ponudio produljenje ugovora pa će na ljeto postati slobodan igrač.

29-godišnji ofenzivni veznjak nadao se povratku u Španjolsku, zemlju gdje je već igrao za Barcelonu, Sporting Gijon i Las Palmas, no po svemu sudeći to se neće dogoditi. Strani mediji pišu kako je za Halilovića zaintersiran klub s Tajlanda Buriram United, tamošnji prvak i jedan od financijski najmoćnijih klubova.

Na Tajlandu je nogomet sport u uzrastu, liga financijski postaje sve moćnija i tako privlači kvalitetne europske igrače u poznim godinama. Za Buriram tako već igraju igrači s ovih prostora - Crnogorac Filip Stojković, Srbin Goran Čaušić te Austrijanci Peter i Robert Žulj. 

Jedini problem mogao bi biti što Halilović očito i dalje ima planove u Europi gdje želi pokušati spasiti karijeru. U Fortuni je povremeno pokazivao bljeskove talenta koji je zadivio skaute diljem Europe, ali i dalje ne uspijeva uspostaviti kontinuitet kvalitetnih igara. Za taj je klub odigrao 66 utakmice te zabio sedam golova i dodao isto toliko asistencija. Odlazak na Tajland mogao bi se pokazati financijski izdašniji, ali praktički znači odustajanje od najveće razine klupskog nogometa.
