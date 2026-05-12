FOTO Moderan apartman na Krku snižen za 100.000 eura: Prostrana natkrivena terasa i more udaljeno samo nekoliko minuta

Nekretnina je smještena u blizini mora, na udaljenosti od približno 200 metara, te nudi kombinaciju stambene funkcionalnosti i turističke atraktivnosti lokacije. Tražena cijena iznosi 595.000 eura, uz prethodnu cijenu od 695.000 eura, što predstavlja sniženje od 14 posto.
Stambeni prostor dizajniran je kao otvoreni koncept koji uključuje dnevni boravak, blagovaonicu i potpuno opremljenu kuhinju modernog dizajna. Stan ima dvije spavaće sobe i modernu kupaonicu, pružajući udobnu ravnotežu između privatnosti i svakodnevnog života.
Korišteni su visokokvalitetni materijali, uključujući keramičke pločice velikog formata i parket, što pridonosi i estetici i funkcionalnosti prostora. Aluminijska stolarija osigurava dobru toplinsku i zvučnu izolaciju, dok toplinske pumpe, podno grijanje i sustav hlađenja pružaju udobnost tijekom cijele godine.
Stan je potpuno namješten modernim i funkcionalnim namještajem, što omogućuje trenutačno useljenje bez dodatnih ulaganja. Pažljivo odabrani materijali i tehnička oprema osiguravaju udoban i praktičan životni prostor.