FOTO Snažno nevrijeme hara Hrvatskom: Objavljena upozorenja, oglasilo se i Ravnateljstvo civilne zaštite

12:54 - Nevrijeme koje je pogodilo Zagreb ostavilo je posljedice i na prometnicama. U pojedinim dijelovima grada je padala i tuča, a mnogi upozoravaju na otežan promet i opasnost zbog stabala i granja koje je nevrijeme rušilo na ceste. Na fotografiji objavljenoj OVDJE vidi se automobil zaustavljen nasred prometnice prekrivene granama, dok građani pokušavaju raščistiti prolaz.

Zeleni val potopljen uslijed nevremena

12:15 - Olujno nevrijeme spustilo se u Zagreb. Puše jak vjetar, počela je padati i kiša a, prema radarskoj slici s Državnog hidrometeorološkog zavoda, najgore tek slijedi. Jaki vjetar već je otpuhao granje sa stabala u centru grada, kako se može vidjeti na fotografijama. Za područje Zagreba upaljen je i narančasti meteoalarm. Zbog pada stabala na prometnice, privremeno je u prekidu tramvajski promet Savskom cestom kod Isidora Kršnjavoga i Maksimirskom kod Ravnica. Autobusna linija 227 u prekidu zbog pada stabla u Ulici Oboj.

12.05.2026., Zagreb - Nevrijeme pogodilo Zagreb.

11:51 - Tamni oblaci tijekom podneva nadvili su se nad Zagrebom, a nebo se u kratkom vremenu potpuno naoblačilo, nagovještavajući dolazak jačeg nevremena koje bi tijekom dana moglo zahvatiti glavni grad i okolicu. Građani već prijavljuju pojačan vjetar i naglu promjenu vremena, dok su nadležne službe ranije izdale upozorenja zbog mogućih opasnih vremenskih uvjeta.

Državni hidrometeorološki zavod ranije je za Zagrebačku i Karlovačku regiju izdao narančasti meteoalarm zbog olujnih udara sjevernog vjetra. Prema prognozama, na tim područjima očekuju se najjači udari vjetra veći od 75 kilometara na sat, a lokalno je moguće i obilnije grmljavinsko nevrijeme.

Meteorolozi upozoravaju kako u kratkom razdoblju mjestimice može pasti velika količina kiše, što bi moglo uzrokovati probleme s oborinskom odvodnjom, ali i bujične te urbane poplave. DHMZ poziva građane na dodatni oprez te upozorava na moguće poremećaje u svakodnevnom funkcioniranju.

11:10 - O nevremenu se oglasilo i Ravnateljstvo civilne zaštite na društvenoj mreži X. Podsjetili su građane da je danas na snazi narančasto upozorenje DHMZ-a zbog jakog vjetra i obilne kiše. Upozorili su na prolazno olujne udare sjevernog i sjeverozapadnog vjetra, kao i na mjestimice obilnu kišu koja može uzrokovati bujične i urbane poplave.

pic.twitter.com/GtlbnCDiZ1 — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) May 12, 2026

11:00 - Snažno nevrijeme jutros je zahvatilo dijelove središnje Slovenije, a prema radarskim snimkama nestabilni sustav kreće se prema Hrvatskoj te bi uskoro mogao stići i do naših krajeva. Slovenska meteorološka stranica Neurje.si objavila je fotografije i videosnimke velike tuče koja je pogodila područje oko Domžala. Polja i usjevi u samo su nekoliko minuta ostali potpuno prekriveni ledom, a stanovnici u komentarima navode kako je šteta velika te da je nevrijeme doslovno “zabijelilo” cijeli kraj.

Tuča je pogodila i Trbovlje, Zagorje ob Savi te Staru Goru kod Mirne, dok je u pojedinim dijelovima Logarske doline na sjeveru Slovenije pao čak i snijeg. Područje Ljubljane zasad je, prema prvim informacijama, prošlo bez veće štete, iako je grad zahvatio snažan pljusak praćen jakim vjetrom.

Danas će diljem zemlje biti promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, uz kišu, pljuskove i grmljavinu, a u unutrašnjosti lokalno može pasti i obilnija količina kiše. Ponegdje su mogući izraženi grmljavinski pljuskovi i jaki udari vjetra, dok će prema večeri sa zapada doći do postupnog smirivanja vremena i razvedravanja. Uz prodor hladnijeg zraka očekuje se i osjetan pad temperature, a u najvišem gorju moguć je čak i slab snijeg.žavni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti meteoalarm za Zagrebačku i Karlovačku regiju zbog olujnih udara sjevernog vjetra. U ovim područjima očekuju se najjači udari vjetra veći od 75 km/h. U kratkom razdoblju mjestimice može pasti obilnija oborina. DHMZ upozorava da budete spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Mogući su prekidi u prometu i opskrbi električnom energijom.