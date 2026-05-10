Donna Vekić izgubila u finalu WTA turnira u Istanbulu

Unatoč velikoj borbi i podršci s tribina, Donna Vekić nije uspjela pronaći rješenje za čvrstu i preciznu igru mlade Uzbekistanke u finalnom susretu odigranom na središnjem terenu u Istanbulu. Timofejeva je od samog početka pokazala zašto je stigla do same završnice, nametnuvši svoj ritam na zemljanoj podlozi. Ključni trenutak prvog seta dogodio se sredinom dionice, kada je Ruskinja iskoristila svoju priliku za "break" i povela s nedostižnih 6-4. U drugom setu je Osječanka pala u igri, što je Timofejeva iskoristila s dva nova oduzeta servisa, sigurno privevši meč kraju i osvojivši titulu na premijernom izdanju ovog turnira.

Bez obzira na ishod finala, Vekić iza sebe ima vrlo uspješan tjedan kojim je potvrdila dobru formu uoči nastavka sezone na zemljanoj podlozi. Kao prva nositeljica, sigurno je krčila svoj put do borbe za trofej. Sve je počelo pobjedom u zahtjevnom meču prvog kola protiv Alione Falei, koji je otišao u tri seta. Nakon toga je puno lakše, sa 6-2, 6-4, svladala domaću tenisačicu Berfu Cengiz, da bi potom u četvrtfinalu bila bolja od Mije Ristić. Plasman u finale osigurala je dominantnom predstavom i pobjedom 6-4, 6-3 protiv Španjolke Guiomar Maristany Zuleta De Reales.

S druge strane, Marija Timofejeva odigrala je turnir iz snova. Kao šesta nositeljica, na putu do naslova je redom pobjeđivala Nohou Akugue, Adelinu Lachinovu te Britanku Francescu Jones u četvrtfinalu. Uvjerljiv nastup potvrdila je i u polufinalu protiv Francuskinje Alice Tubello, čime je jasno dala do znanja da u Istanbul nije došla samo sudjelovati. Finalna pobjeda nad prvom nositeljicom kruna je njezina sjajnog tjedna i dokaz velikog potencijala.