Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 94
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŠTETA...

Donna Vekić izgubila u finalu WTA turnira u Istanbulu

WTA 500 - Linz Open
CHRISTIAN BRUNA/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
10.05.2026.
u 15:30

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić nije uspjela doći do svog prvog naslova sezone na WTA 125 turniru u Istanbulu. Nakon sjajnog tjedna u kojem je opravdala status prve nositeljice, u finalnom meču ju je zaustavila šesta nositeljica, Uzbekistanka Marija Timofejeva, rezultatom 6-4, 6-2

Unatoč velikoj borbi i podršci s tribina, Donna Vekić nije uspjela pronaći rješenje za čvrstu i preciznu igru mlade Uzbekistanke u finalnom susretu odigranom na središnjem terenu u Istanbulu. Timofejeva je od samog početka pokazala zašto je stigla do same završnice, nametnuvši svoj ritam na zemljanoj podlozi. Ključni trenutak prvog seta dogodio se sredinom dionice, kada je Ruskinja iskoristila svoju priliku za "break" i povela s nedostižnih 6-4. U drugom setu je Osječanka pala u igri, što je Timofejeva iskoristila s dva nova oduzeta servisa, sigurno privevši meč kraju i osvojivši titulu na premijernom izdanju ovog turnira.

Bez obzira na ishod finala, Vekić iza sebe ima vrlo uspješan tjedan kojim je potvrdila dobru formu uoči nastavka sezone na zemljanoj podlozi. Kao prva nositeljica, sigurno je krčila svoj put do borbe za trofej. Sve je počelo pobjedom u zahtjevnom meču prvog kola protiv Alione Falei, koji je otišao u tri seta. Nakon toga je puno lakše, sa 6-2, 6-4, svladala domaću tenisačicu Berfu Cengiz, da bi potom u četvrtfinalu bila bolja od Mije Ristić. Plasman u finale osigurala je dominantnom predstavom i pobjedom 6-4, 6-3 protiv Španjolke Guiomar Maristany Zuleta De Reales.

S druge strane, Marija Timofejeva odigrala je turnir iz snova. Kao šesta nositeljica, na putu do naslova je redom pobjeđivala Nohou Akugue, Adelinu Lachinovu te Britanku Francescu Jones u četvrtfinalu. Uvjerljiv nastup potvrdila je i u polufinalu protiv Francuskinje Alice Tubello, čime je jasno dala do znanja da u Istanbul nije došla samo sudjelovati. Finalna pobjeda nad prvom nositeljicom kruna je njezina sjajnog tjedna i dokaz velikog potencijala.
Ključne riječi
WTA Istanbul tenis Donna Vekić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!