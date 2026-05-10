Dino Prižmić je stigao do najboljeg plasmana u karijeri, evo koje mjesto na ATP ljestvici ga čeka

Hrvatska teniska senzacija Dino Prižmić nastavlja ispisivati najljepše stranice svoje mlade karijere. Nakon što je na Mastersu u Rimu priredio prvorazredno iznenađenje pobjedom protiv Novaka Đokovića, dvadesetogodišnji Splićanin potvrdio je sjajnu formu i u trećem kolu.

U meču koji je trajao sat i 21 minutu, Prižmić je s uvjerljivih 6:1, 7:5 svladao 31. nositelja, Francuza Uga Humberta, i tako osigurao plasman u osminu finala, što je njegov najveći uspjeh na turnirima ove kategorije. Prižmić je odigrao još jedan meč za pamćenje, pokazavši nevjerojatnu zrelost i samopouzdanje koje ga izdvajaju kao jednog od najuzbudljivijih mladih igrača na Touru.

Hrvatski 20-godišnji tenisač ovim je uspjehom došao do renkinga karijere pa će tako biti 69. igrač svijeta, a trenutačno je na 79. mjestu. Uz to je i zaradio 92.470 eura.

Za Prižmića je to prvi nastup u osmini finala na Masters 1000 turniru, a za plasman u četvrtfinale borit će se protiv boljeg iz dvoboja Rusa Karena Hačanova (ATP - 15.) i Nizozemca Botica van de Zandschulpa (ATP - 54.).

Dino Prižmić je postao prvi hrvatski tenisač koji se plasirao u osminu finala na Masters 1000 turnirima u pojedinačnoj konkurenciji, nakon 2023. i Borne Ćorića koji je to uspio učiniti također u Rimu kad je zaustavljen u četvrtfinalu.