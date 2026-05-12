Pojavila se žestoka optužba, progovorila žena koja je radila sa Zelenskim: 'Osobno je pristao'

Julija Mendel, bivša glasnogovornica ukrajinskog predsjednika, tvrdi da je Volodimir Zelenski tijekom mirovnih pregovora 2022. bio spreman prepustiti Donbas Rusiji, no Ured predsjednika odbacio je te tvrdnje kao neutemeljene. Prema Mendel, članovi ukrajinskog izaslanstva na pregovorima u Istanbulu u proljeće 2022. navodno su pristali na gotovo sve ruske zahtjeve kako bi zaustavili rat. Ona je to kazala u intervjuu kontroverznom američkom komentatoru Tuckeru Carlsonu, prenosi Kyiv Post.

"Razgovarala sam s ljudima koji su predstavljali Ukrajinu na pregovorima u Istanbulu 2022. Detaljno su mi objasnili da su pristali na sve. Štoviše – i to je vrlo važno – rekli su da je Zelenski osobno pristao odreći se Donbasa", kazala je, no nije otkrila identitet osoba na koje se poziva niti ponudila ikakve dokaze.

Ured predsjednika Ukrajine odbacio je optužbe te poručio kako Mendel nije sudjelovala u pregovorima niti je imala pristup donošenju ključnih odluka. "Ta gospođa nije sudjelovala u pregovorima, nije bila uključena u donošenje odluka, odavno je izgubila dodir sa stvarnošću, a tko joj navodno govori takve stvari – ili je li se išta od toga uopće dogodilo – nije nešto što zaslužuje ozbiljan komentar“, rekao je izvor iz Ureda predsjednika

Mendel je bila glasnogovornica predsjednika Zelenskog od 2019. do 2021. godine, a Kyiv Post piše kako je ona i ranije iznosila kontroverzne optužbe protiv visokih ukrajinskih dužnosnika. Primjerice, ranije je optužila šefa Ureda predsjednika Andrija Jermaka da sudjeluje u "magičnim ritualima“ povezanim s grobljima te da se zbog njega boji za vlastiti život.