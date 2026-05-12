© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
NJEGOV URED SVE DEMANTIRA

Pojavila se žestoka optužba, progovorila žena koja je radila sa Zelenskim: 'Osobno je pristao'

Dora Taslak
12.05.2026.
u 13:30

Ured predsjednika Ukrajine odbacio je optužbe te poručio kako Julija Mendel nije sudjelovala u pregovorima niti je imala pristup donošenju ključnih odluka

Julija Mendel, bivša glasnogovornica ukrajinskog predsjednika, tvrdi da je Volodimir Zelenski tijekom mirovnih pregovora 2022. bio spreman prepustiti Donbas Rusiji, no Ured predsjednika odbacio je te tvrdnje kao neutemeljene. Prema Mendel, članovi ukrajinskog izaslanstva na pregovorima u Istanbulu u proljeće 2022. navodno su pristali na gotovo sve ruske zahtjeve kako bi zaustavili rat. Ona je to kazala u intervjuu kontroverznom američkom komentatoru Tuckeru Carlsonu, prenosi Kyiv Post

"Razgovarala sam s ljudima koji su predstavljali Ukrajinu na pregovorima u Istanbulu 2022. Detaljno su mi objasnili da su pristali na sve. Štoviše – i to je vrlo važno – rekli su da je Zelenski osobno pristao odreći se Donbasa", kazala je, no nije otkrila identitet osoba na koje se poziva niti ponudila ikakve dokaze. 

Ured predsjednika Ukrajine odbacio je optužbe te poručio kako Mendel nije sudjelovala u pregovorima niti je imala pristup donošenju ključnih odluka. "Ta gospođa nije sudjelovala u pregovorima, nije bila uključena u donošenje odluka, odavno je izgubila dodir sa stvarnošću, a tko joj navodno govori takve stvari – ili je li se išta od toga uopće dogodilo – nije nešto što zaslužuje ozbiljan komentar“, rekao je izvor iz Ureda predsjednika

Mendel je bila glasnogovornica predsjednika Zelenskog od 2019. do 2021. godine, a Kyiv Post piše kako je ona i ranije iznosila kontroverzne optužbe protiv visokih ukrajinskih dužnosnika. Primjerice, ranije je optužila šefa Ureda predsjednika Andrija Jermaka da sudjeluje u "magičnim ritualima“ povezanim s grobljima te da se zbog njega boji za vlastiti život.
ZO
zoranlelic
16:55 12.05.2026.

Njezine riječi o upotrebi kokaina, opsjednutosti nacističkim metodama propagande i slanju novinara na prve crte bojišnice kao kazne otkrivaju portret čovjeka koji je od komičara postao ratni vođa, a da pritom nikada nije odrastao od estradne bahatosti. Mendel je navode o drogiranju na radnome mjestu opisala kao otvorenu tajnu ukrajinske političke scene.

a51
16:55 12.05.2026.

vojna operacija je pri kraju...rusima je ostalo jos nesto malo za osvojiti...koliko sam upucen, rusi su se za sada jos uvijek spremni povuci nesto u pozadinu ako isto napravi i ukrainska strana i dogovoriti demilitariziranu zonu...naravno, preduvjet je da ukrainci prihvate stvarnost da vise nikada nece upravljati Donbasom...ako ne, ici ce se dalje u stvaranje tampon zone i demilitarizaciju Ukraine...

kublajkhan
14:59 12.05.2026.

Siki, nastavno na te velike pobede u I. svjetskom ratu, evo što kaže wikipedija: "Optužbe za masakre: Prema izvještajima stranih promatrača i medija (primjerice, izvještaj u Boston Daily Globe iz 1915.), tijekom povlačenja i borbi na tim prostorima, srpske i crnogorske trupe optužene su za ubojstva albanskih civila. Brojke: Neki izvori procjenjuju da je broj stradalih Albanaca u ovim sukobima (koji su se nadovezali na Balkanske ratove 1912. – 1913.) iznosio oko 200.000, dok su brojna sela bila spaljena. Specifični lokaliteti: Spominju se zločini u selima poput Astrazubija (spaljeno preko 1.000 kuća, ubijeno više od 200 civila) i Lubishte." Meni se čini da je to klasičan modus operandi, nakon poraza iživljavanje na bespomoćnima - Toliko često viđeno '90 -tih

