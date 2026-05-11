POLITIČKI STAV PREMA CILJANIM SANKCIJAMA

Prvi EU konsenzus o Izraelu: Hrvatska stala iza odluke o sankcijama Izraelcima

Autori: Dražen Brajdić, Milena Zajović, Sandra Veljković
11.05.2026.
u 20:12

Postignut je konsenzus kad je posrijedi nasilje individualaca i ciljane mjere protiv pojedinaca. One imaju legitimitet u međunarodnoj zajednici i međunarodnom pravu – rekao Gordan Grlić Radman

Hrvatska je danas ušla u period od nekoliko dana u kojem se treba politički postaviti prema ciljanim sankcijama Izraelu i Rusiji. Danas se složila s EU sankcijama protiv pojedinaca iz Izraela, ali sada slijede i stavovi o sudjelovanju ruskih sportaša i umjetnika na natjecanjima i izložbama. Ministri kulture više država članica pozivaju EU da zajednički osudi odluku organizatora Venecijanskog bijenala da pozovu Rusiju. To pitanje na sastanku Vijeća EU otvara Latvija, uz podršku Finske, Slovenije, Estonije, Litve, Poljske, Portugala, Danske, Belgije i Španjolske. Također, ministri sporta država članica EU raspravljat će o sve češćim pokušajima vraćanja ruskih i bjeloruskih sportaša pod nacionalnim zastavama i himnama na međunarodna natjecanja. Prema nacrtu dokumenta koji je pripremila Poljska uz podršku baltičkih država, Francuske, Rumunjske i Švedske, traži se od sportskih federacija da preispitaju takve odluke.

DD
Dobar.Dabar
20:39 11.05.2026.

Buuu !

VR
Vrbanek
20:29 11.05.2026.

Gazde naredile, pa moramo slušati nove naputke

