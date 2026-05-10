Evo koliko je Dino Prižmić zaradio nakon rušenja Đokovića i Francuza

Hrvatska teniska senzacija, 20-godišnji Dino Prižmić, nastavlja ispisivati povijest na ATP Masters 1000 turniru u Rimu. Nakon što je u 2. kolu šokirao teniski svijet pobjedom nad Novakom Đokovićem, mladi Splićanin je u trećem kolu nadigrao i 33. igrača svijeta, Francuza Uga Humberta, rezultatom 6-1, 7-5. Bila je to još jedna demonstracija nevjerojatnog talenta i mentalne snage koja ga je odvela u osminu finala prestižnog turnira. Prižmić je u meč ušao s nevjerojatnim samopouzdanjem, što se odmah vidjelo na terenu. Prvi set odigrao je gotovo savršeno, dopustivši protivniku samo jedan gem i riješivši ga u svoju korist za svega 28 minuta. Drugi set donio je znatno izjednačeniju borbu. Humbert je podigao razinu igre, no Prižmić je ostao miran i strpljivo čekao svoju priliku. Ona je stigla u ključnom trenutku, kod rezultata 5-5, kada je Prižmić napravio break i potom sigurno odservirao za pobjedu nakon sat i 20 minuta igre, osiguravši tako svoj najveći uspjeh u karijeri.

Osim sportskog uspjeha, plasman u osminu finala donio je Prižmiću i značajnu financijsku nagradu. Ulaskom među 16 najboljih na turniru, osigurao je minimalno 92.470 eura, što je značajno povećanje u odnosu na 54.110 eura koje je zaradio pobjedom nad Đokovićem u prethodnom kolu. Ova zarada predstavlja velik korak naprijed za mladog tenisača, a iznos može samo rasti ukoliko nastavi s pobjedama u "vječnom gradu". Ukupni nagradni fond turnira u Rimu za 2026. godinu iznosi impresivnih 8.235.540 eura, a prema službenom rasporedu nagrada, pobjednika čeka ček na nešto više od milijun eura. Svaka nova pobjeda Prižmiću ne donosi samo bodove, već i sve veći financijski poticaj za nastavak sezone.

Priča Dine Prižmića u Rimu prava je sportska bajka. Na turnir je stigao kao 79. igrač svijeta, a već je nanizao pobjede koje će se dugo pamtiti. Trijumf nad Humbertom samo je potvrda da pobjeda protiv Đokovića nije bila slučajnost, već rezultat napornog rada, talenta i zrelosti koja nije svojstvena njegovim godinama. Njegova igra, koju karakteriziraju strpljivost, preciznost i ubojiti servisi, pokazala se kao nerješiva zagonetka za mnogo iskusnije i bolje rangirane protivnike.

Nakon što je "srušio" Francuza, Prižmić sada čeka novog protivnika u borbi za četvrtfinale. Bit će to bolji iz ogleda između Karena Hačanova i Botica Van de Zandschulpa, što će zasigurno biti još jedan veliki izazov. No, s obzirom na igre koje je pokazao u Rimu, jasno je da Dino Prižmić ima kvalitetu i samopouzdanje da se suprotstavi bilo kome. Hrvatska je dobila novu tenisku zvijezdu čiji mečevi postaju obavezno štivo za sve ljubitelje sporta, a rimska publika svjedoči rađanju potencijalnog budućeg šampiona.