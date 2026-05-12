POTRES U REALU

Florentino Perez iznenadio navijače Reala: Sazvana je hitna konferencija za medije, tema ne nedostaje

12.05.2026.
u 17:15

Ova vijest stiže samo nekoliko sati nakon što je insajder Sacha Tavolieri objavio kako je potvrđeno da će se na klupu Kraljevskog kluba ovog ljeta vratiti Jose Mourinho

Predsjednik Real Madrida Florentino Perez sazvao je danas hitnu konferenciju za medije koja bi se trebala održati iza sastanka Upravnog odbora zakazanog za 18 sati. Tema sigurno neće nedostajati budući da u posljednjih par tjedana gotovo svakodnevno izlaze novi skandali iz svlačionice Reala. Najviše pažnje privukao je fizički sukob Aureliena Tchouamenije i Federica Vlaverdea nakon kojeg je Urugvajac završio u bolnici, ali sličan incident dogodio se i između Antonija Rudigera i Alvara Carrerasa.

Nije ovo uobičajeno ponašanje za Pereza, ali neprekidni skandali prislili su ga da prekine šutnju. Ova vijest stiže samo nekoliko sati nakon što je insajder Sacha Tavolieri objavio kako je potvrđeno da će se na klupu Kraljevskog kluba ovog ljeta vratiti Jose Mourinho. 

- Real Madrid CF objavljuje da će se danas poslijepodne, u 18:00 sati, naš predsjednik, Florentino Pérez, pojaviti u press sobi Real Madrida nakon sastanka Upravnog odbora i obratiti se medijima na konferenciji za novinare - stoji u objavi Reala.

Za očekivati je kako će se Perez osvrnuti na novu neuspješnu sezonu Kraljevskog kluba kao i nagađanja o budućnosti trenerske pozicije. Real će drugu sezonu zaredom završiti bez velikog trofeja, a po prvi puta nakon 79 godina El Clasico je odlučio o prvaku Španjolske (Barcelona svladala Real 2:0). Perez želi veliku čistku u svlačionici što prije svega znači da mora dovesti trenera s autoritetom što Mourinho definitivno jest.

Ostaje za vidjeti što će predsjednik najvećeg svjetskog kluba reći, ali nema sumnje kako je ovaj čin sam po sebi dokaz kako je situacija u klubu daleko od savršene.
