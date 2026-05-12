Cibona se za sljedeću sezonu nudi na sve strane: Spremna je igrati u svim mogućim natjecanjima

Zacijelo ohrabreni nadolazećim preoblikovanjem i ulaskom privatnog kapitala u klub, te najavom da će većinski vlasnik kluba biti ugledni kanadski bankar hrvatskih korijena Victor Dodig, u Košarkaškom klubu Cibona odlučili su licitirati u kojem će natjecanju sudjelovati sljedeće godine. Barem smo tako mi isčitali priopćenje pušteno u eter ovih dana. A ono izgleda ovako:

"Košarkaški klub Cibona u godini obilježavanja 80. obljetnice nastavlja proces sportske, organizacijske i financijske stabilizacije s ciljem dugoročnog razvoja kluba i stvaranja konkurentnog sustava na svim razinama. U sklopu planiranja sljedeće sezone klub trenutačno razmatra više natjecateljskih opcija te je s predstavnicima pojedinih organizacija već započeo konkretne razgovore o mogućim modelima sudjelovanja u sezoni 2026./2027.

Među opcijama koje klub razmatra nalaze se europska natjecanja pod okriljem Euroleague Basketballa, odnosno EuroCup, FIBA-ina natjecanja, kao i regionalna natjecanja, uključujući i mogućnost nastupa u ABA ligi. Konačna odluka ovisit će o više sportskih i poslovnih čimbenika, među kojima su razina i kontinuitet natjecanja tijekom cijele sezone, mogućnost razvoja mladih igrača, konkurentnost okruženja, komercijalni potencijal natjecanja, očekivani prihodi i troškovi sudjelovanja te dugoročna održivost kluba.

Cilj Cibone je osigurati natjecateljski okvir koji će klubu omogućiti kontinuirani sportski razvoj, stabilan ritam zahtjevnih utakmica tijekom cijele godine te dodatno jačanje konkurentnosti na regionalnoj i europskoj razini.

- Cibona mora biti dio natjecateljskog okruženja koje će klubu omogućiti kontinuitet kvalitetnih i zahtjevnih utakmica tijekom cijele sezone te stvoriti preduvjete za daljnji sportski i organizacijski razvoj. Upravo su prema tom cilju usmjereni razgovori koje trenutno vodimo, izjavio je Tomislav Šerić, direktor KK Cibona.

Cibona je u aktualnoj sezoni ostvarila drugo mjesto u osnovnom dijelu prvenstva, a konačan rezultat natjecateljske godine također će imati važnu ulogu u definiranju završnog modela natjecanja za sljedeću sezonu."

Drugim riječima, premda u klubu još ne znaju ishod državnog prvenstva, Cibona se nudi na sve strane. A zanimljivo je da se nudi i regionalnoj ABA ligi iz koje je izašla dobrovoljno opijena obećanjima iz Hrvatskog košarkaškog saveza koji joj prošle sezone nije mogao ponuditi ništa bolje od skromnog Fibina Europa kupa. Doduše, takvo što je bilo i primjereno krhkoj snazi aktulne momčadi kluba koji želi što više kvalitetnih utakmica u sezoni kako bi privukao što više publike.

Doduše, po sadašnjim propisima ABA lige, Cibona bi se vratiti u to natjecanje može samo na dva načina. Jedan je igranje druge ABA lige (bez jamstva prolaza u gornji dom) a drugi je da plati pozivnicu kao što su ju, valjda u manjem iznosu, plaćali klubovi poput Dubaija.