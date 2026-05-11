Ljubimac Dinamovih navijača trebao bi se vratiti: 'Kako da ja to nekome objasnim...'

Iako je zbog male minutaže u siječnju napustio Dinamo i otišao na posudbu na Cipar, Robert Mudražija nije se predao. Odlazak u AEK iz Larnace bio je motiviran isključivo željom za igrom i povratkom u natjecateljski ritam. Put, međutim, nije bio lak. Ubrzo nakon njegova dolaska u klubu su smijenjeni predsjednik, direktor i trener - upravo ljudi koji su ga doveli. Novi strateg nije znao tko je on, pa se Mudražija morao iznova dokazivati. U tome je i uspio, izborivši se za mjesto u momčadi i pokazavši kvalitetu, kao u nedavnoj utakmici protiv prvaka Omonije kada je izborio jedanaesterac i bio najbolji pojedinac na terenu. Život na posudbi, kako kaže, nije jednostavan jer klubovi na takve igrače gledaju drugačije, no zadovoljan je jer je ostvario cilj - ponovno se osjeća 'živim' kao igrač.

Unatoč fizičkoj udaljenosti, Dinamo je i dalje njegova svakodnevica. U velikom intervjuu za Tportal ispričao je kako ne propušta nijednu utakmicu plavih te je u stalnom kontaktu sa suigračima. "Ja sam šest mjeseci svaki dan provodio s njima. Čujem se i sa Stojkovićem, Beljom, Galešićem, Vidovićem, Topićem... Sa svima. Imamo grupu. Meni je Dinamo svakodnevica", rekao je Mudražija, dodavši kako ga supruga redovito izvještava da je ljudi na ulici zaustavljaju i pozdravljaju ga. Ta neraskidiva veza s klubom i navijačima daje mu posebnu snagu, a na dominantno osvojenu titulu prvaka gleda s ogromnim ponosom.

Na pitanje bi li, da je znao da ga čeka klupa, svejedno prihvatio poziv Dinama, odgovara bez imalo dvojbe. Odluku ne bi mijenjao jer je dolazak na Maksimir bio ispunjenje njegova dječačkog sna. "Cijeli sam život radio za to da igram u Dinamu. I kada je došao poziv, to nisam mogao odbiti. Sve ostale ponude sam stavio na stranu. Kao klincu iz Zagreba koji je živio pokraj Maksimira, na pameti mi nisu bili ni Real ni Manchester United, nego samo Dinamo", iskreno je priznao Mudražija. Upravo zbog te emocije ne žali ni za čim i s velikim ponosom ističe da je igrač Dinama.

Posebno poglavlje u njegovoj priči je nevjerojatan odnos s navijačima. Iako u plavom dresu nije pokazao sve što zna i može, postao je jedan od najvećih miljenika tribina. "Kako da ja nekome objasnim kako se osjećam, kada samo moje ustajanje s klupe i odlazak na zagrijavanje se slavi kao gol? Nikad neću zaboraviti zadnju utakmicu protiv Lokomotive, ušao sam zadnjih pet minuta, a cijeli stadion mi skandira. Neopisivo", s oduševljenjem priča veznjak, duboko zahvalan na tolikoj podršci i ljubavi koju osjeća u svom gradu.

Iako ga ugovor s Dinamom veže do 2028. godine, njegova je budućnost neizvjesna. Posudba u AEK-u traje do 1. lipnja, nakon čega bi se trebao vratiti u Zagreb. "Iskreno, ne znam. Sve je između klubova. Ja ne odlučujem ni o čemu. Prema važećem ugovoru ja bih se trebao vratiti u Zagreb, a onda ćemo vidjeti što će biti, je li to Dinamo, AEK, ili netko treći", zaključio je Mudražija. Ljeto će dati odgovor na pitanje hoće li se miljenik navijača uspjeti izboriti za novu priliku na Maksimiru.