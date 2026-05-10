Kineski stolnotenisači 12. put zaredom postali svjetski prvaci, zadnji put u finalu izgubili 2000. godine

Kineska muška stolnoteniska reprezentacija osvojila je 12. uzastopni naslov svjetskog momčadskog prvaka nakon što je u finalu ovogodišnjeg SP-a u Londonu svladala Japan sa 3-0.

Iako konačni rezultat sugerira kako se Kina bez problema obračunala s Japanom u finaklu, tomu nije bilo tako jer je u prvom susretu Japanac Tomokazu Harimoto vodio sa 2-0 u setovima protiv Kineza Jingkuna Lianga, u četvrtom je setu imao i meč-loptu, a u petom je poveo sa 6-1. No, ništa od toga nije mu bilo dovoljno kako bi stigao do pobjede pa je Liang na kraju slavio sa 3-2 (8-11, 4-11, 11-9, 13-11, 11-8).

U drugom dvoboju je Chuqin Wang svladao Soru Matsushimu sa 3-1 (8-11, 12-10, 11-2, 11-9) iako je izgubio prvi set da bi pobjednički bod osigurao Shidong Lin 3-1 (11-9, 11-5, 7-11, 11-9) pobjedom protiv Shunsukea Togamija.

Kinezi su tako zadržali stopostotan učinak na svjetskim prvenstvima u 21. stoljeću, zadnji poraz u finalu pretrpjeli su 2000. godine od Švedske.

Japanci su, pak, u Londonu osvojili svoje prvo srebro nakon 10 godina.

Brončana odličja osvojili su Francuska i Tajvan.

Ranije u nedjelju su kineske stolnotenisačice sedmi put zaredom osvojile naslov svjetskih ekipnih prvakinja nakon što su u finalu svladale Japan sa 3-2. Kina i Japan šesti put zaredom su se sastali u finalu ekipnog SP-a, u svih šest navrata slavile su Kineskinje iako su Japanke vodile sa 2-1, baš kao i prije dvije godine u Busanu.

Japan je poveo zahvaljujući Miwi Harimoto koja je svladala Manyu Wang sa 3-2 (11-2, 11-4, 6-11, 4-11, 11-4), na 1-1 poravnala je Yingsha Sun 3-0 (11-7, 11-7, 11-8) pobjedom protiv Hine Hayate da bi novu prednost Japanu osigurala Honoka Hashimoto 3-1 (11-6, 5-11, 11-6, 11-8) pobjedom protiv Man Kuai. No, u posljednja dva meča Japanke nisu uspjele osvojiti niti set. Prvo je Sun nadigrala Harimoto sa 3-0 (11-2, 11-4, 11-6), a onda je Wang bila bolja od Hayate sa 3-0 (11-7, 11-7, 11-5).

U zadnjih 50 godina Kineskinje su osvojile 23 od 25 naslova ekipnih prvakinja, jedina dva poraza u finalima doživjele su 1991. od Južne Koreje te 2010. od Singapura.

Bronce su osvojile igračice Njemačke i Rumunjske.