Hrvat u Španjolskoj napravio što nisu uspjeli Prosinečki ni Jarni, a nije igrao ni sekunde!

Mobitel Ive Grbića jučer je ostao nijem. Naš vratar sigurno je dugo slavio naslov prvaka s madridskim Atléticom. Zajedničko igračko slavlje trajat će još nekoliko dana. Iako nije ubilježio službeni nastup, Ivo Grbić je profitirao je odabirom kluba u koji će otići. Jasno, za budućnost našeg vratara najvažnije je da standardno brani.

Sada je uživo vidio što znači glamur jedne od najjačih svjetskih liga, no, još važnije, radio je s Janom Oblakom, jednim od najboljih svjetskih vratara. S Ivom Grbićem i Šimom Vrsaljkom zaokružena je brojka od šest hrvatskih nogometaša koji su osvajali naslove prvaka u Španjolskoj. Nije to uspjelo ni Robertu Prosinečkom ni Robertu Jarniju, dvojici hrvatskih nogometnih velikana. Za Atletico je odigrao jednu utakmicu, ali u Kupu kralja...

Rakitić najviše naslova

Još će dugo naš najuspješniji igrač biti Luka Modrić koji je, između ostalih trofeja, dvaput osvajao La Ligu, u sezoni 2016. – 2017. i 2019. – 2020. U Španjolskoj je naš najbolji nogometaš također osvajao Kraljev kup (2014.) te španjolski Superkup (2012., 2017. i 2020.). Naravno, i na međunarodnoj razini on spada u odabrane koji su Ligu prvaka osvajali četiri puta. Davor Šuker naslovom se španjolskog prvaka okitio 1997. godine u dresu madridskog Reala, a iste je godine osvojio i španjolski Superkup. Sljedeće sezone, u povijesnoj 1998. godini, uzeo je i Ligu prvaka.

Treći Hrvat koji je s kraljevskim klubom bio na vrhu Primere je Mateo Kovačić. On je kao Realov igrač Primeru osvojio u sezoni 2016. – 2017. A kad je riječ o broju naslova prvaka Španjolske, teško će netko još dugo vremena nadmašiti Ivana Rakitića. Naš veznjak s Barcelonom je čak četiri puta osvajao naslov prvaka Španjolske, i to u sezonama 2014. – 2015., 2015. – 2016., 2017. – 2018. i 2018. – 2019. Također, četiri puta uzastopce osvajao je i Kraljev kup (2014. – 2018.), a dvaput španjolski Superkup (2016. i 2018. godine) Ukupno gledajući, Primeru je do sada igralo 57 nogometaša iz Hrvatske. Najbolji strijelac sa 113 pogodaka je Davor Šuker, a Ivan Rakitić ima najviše nastupa, čak 353 i teško će netko to uskoro dosegnuti.

Diego Simeone ovog je vikenda, s osam osvojenih trofeja, postao najuspješniji Atléticov trener u povijesti. Argentinac je osvajao La Ligu dvaput (2014. i 2021.), Dvije Europske lige (2012. i 2018.), dva Superkupa (2012. i 2018.) Kraljev kup (2013.) i španjolski Superkup (2014. godine).

– Ne mogu se prestati smijati, to je neka moja reakcija koja nije isforsirana. Mislim da je nakon koronavirusa, nakon što je umrlo toliko ljudi, ovo posebna sezona za osvajanje naslova. Žao mi je što mnogi više nisu među nama, to je nažalost ono s čim moramo živjeti. Ovu titulu poklanjam svim mojim igračima, pogotovo onima koji su malo igrali. Oni su pokazali da je tim važniji od pojedinca, lakše je bilo svima koji su iz tjedna u tjedan bili na terenu. Titulu posebno moram posvetiti ljudima koje nitko ne zna, svima koji rade u Atlético Madridu, a za čija imena nikad niste čuli. Bez njih ne bismo osvojili ovaj naslov – istaknuo je Simeone.

Nitko kao Jan Oblak

Kao jednog od najvažnijih kotačića u ovom uspjehu španjolski mediji ističu Luisa Suareza koji je zabio ukupno 21 pogodak. Zanimljivo, Argentinac je isto toliko bodova izravno donio svojoj momčadi ove sezone. A u Barceloni su zaključili da im više malo toga može donijeti. Kakva ‘sjajna’ procjena. Također, Jan Oblak najstandardniji je igrač Simeoneove momčadi u netom završenoj sezoni. Slovenski vratar ukupno je odigrao 3420 minuta. Slijede ga Koke (2025), Marcos Llorente (2960), Savić (2954)...

Šime Vrsaljko u Atléticov je naslov utkao 519 minuta. U podrobnoj analizi, španjolska Marca najvišom ocjenom ocijenila je sedmoricu igrača Simeoneove momčadi (Jan Oblak, Stefan Savić, Marcos Llorente, Koke, Yannick Carrasco, Luis Suarez i Angel Correa). Većina španjolskih medija i idućih će dana slaviti “čolizam”, nogometnu doktrinu Chola Simeonea proteklih petnaestak godina. Mnogi su sumnjali da ta ideja može trijumfirati, a bilo je nelogično da Simeoneovi postulati ne mogu dati ovakve rezultate. Predan i naporan rad, odanost suigračima, čvrsta obrana, brza tranzicija, detaljna analiza, bezuvjetno žrtvovanje... Koncept koji nije mogao proći bez uspjeha!