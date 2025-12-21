Zabok, Dinamo, Šibenka i Dubrava upisali pobjede

Košarkaši Zaboka, Dinama, Šibenke i Dubrave upisali su pobjede u susretima 12. kolo hrvatskog prvenstva.

Zabok je pobijedio Kvarner 94-80, Dinamo je slavio sa 91-58 protiv Dubrovnika, Šibenka je porazila Cedevitu Junior sa 94-87, dok je Dubrava bila bolja od Alkara sa 93-64.

Zabok je do osme pobjede stigao na krilima Luke Tomasa koji je postigao 27 koševa. Karlo Uljarević je dodao 18 koševa, a Henrik Širko 14 koševa, osam skokova i sedam asistencija. Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Shakur Hannah sa 20 i Ivan Vučić sa 18 koševa.

Dinamo je uvjerljivo porazio Dubrovnik sa 91-58. Međutim, domaćin je tek u drugom poluvremenu slomio goste. Nakon prve četvrtine bilo je 16-16, a na poluvremenu je Dinamo imao +4. No, nastavak susreta zagrebački sastav je dobio sa čak 29 razlike (51-22).

Imran Polutak sa 19 koševa i devet skokova, te Emil Savić sa 18 koševa bili su najefikasniji kod Dinama, dok je Dubrovnik predvodio Jamari Wheeler sa 11 koševa.

Uvjerljiva je bila i Dubrava koja je sa 93-64 porazila Alkar. Sinjani su petnaest minuta bili u utakmici, a onda je Dubrava uz dvije trice Lovre Gnjidića i jednu Domagoja Vukovića na odmor otišla sa +13. Nastavak susret bilo je tek odrađivanje posla.

Domaćine su do četvrte pobjede predvodili John Michael Wright sa 15, te Lovro Gnjidić i Jean-Francois Rajaofera sa 14 koševa. Kod Alkara Jarred Sebastian Hyder je zabio 13, a Mirko Jukić 10 koševa.

U derbiju začelja Šibenka je pobijedila Cedevitu Junior sa 94-87. Sada su oba sastava na skoru 3-9.

Kod Šibenke najefikasniji su bili Vincent Lamont Golson sa 20 koševa i 12 asistencija, te Darko Planinić i Karlo Mikšić sa po 15 koševa. Kod gostiju istaknuli su se Oliver Daniels sa 21 košem i Niko Šare sa 18 koševa i sedam skokova.

U prvom susretu ovoga kola, Split je u petak pobijedio Samobor sa 122-86. Kolo završava u ponedjeljak velikim derbijem Zadra i Cibone.

Split sada na vrhu ljestvice ima 11 pobjeda i jedan poraz. Uz utakmicu manje Zadar je na omjeru 10-1. Zabok ima 8-4, Samobor šest pobjeda i šest poraza, a Cibona 6-5. Omjer 5-7 imaju Dinamo, Kvarner, Dubrovnik i Alkar, Dubrava je na 4-8, dok Cedevita i Šibenka imaju po tri pobjede i devet poraza.