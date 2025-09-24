Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 65
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
ISPRIĆAO SE NAVIJAČIMA

Hrvat se borio za ugovor u UFC-u pa doživio nokaut za samo 66 sekundi

Zagreb: Fight Nation Championship
Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
24.09.2025.
u 10:51

‘Ispričavam se svima koji su vjerovali u mene, nemam nikakvih izgovora. Nikad nisam bio bolji i spremniji, slučajnosti ne postoje tako da znam da je iza ovoga veća svrha. Hvala Bogu, živ sam i zdrav i vraćam se čim prije’, napisao je Đani Barbir na svom Instagram storyju.

Hrvatski MMA borac Đani Barbir nastupio je na Dana White’s Contender Series priredbi, gdje se borio za ugovor u UFC-u. Dvadesetosmogodišnji Đani izgubio je prekidom u prvoj rundi protiv Litavca Mantasa Kondratavičiusa.

Prekid je stigao nakon 66 sekundi kada je litavski borac pogodio snažni desni direkt kojim je Barbira poslao u nokdaun, piše Croring.

Kondratavičius je nasrnuo i nakon dodatna dva udarca sudac je prekinuo borbu.

Našem borcu je to prvi poraz u karijeri. Dosad je imao sedam pobjeda prekidom i jednu poništenu borbu.

Ispričavam se svima koji su vjerovali u mene, nemam nikakvih izgovora. Nikad nisam bio bolji i spremniji, slučajnosti ne postoje tako da znam da je iza ovoga veća svrha. Hvala Bogu, živ sam i zdrav i vraćam se čim prije’, napisao je Đani Barbir na svom Instagram storyju.

Preminuo Nikola Pilić, legendarni tenisač i izbornik Hrvatske
Ključne riječi
UFC Đani Barbir

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još