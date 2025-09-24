Hrvat se borio za ugovor u UFC-u pa doživio nokaut za samo 66 sekundi

Hrvatski MMA borac Đani Barbir nastupio je na Dana White’s Contender Series priredbi, gdje se borio za ugovor u UFC-u. Dvadesetosmogodišnji Đani izgubio je prekidom u prvoj rundi protiv Litavca Mantasa Kondratavičiusa.

Prekid je stigao nakon 66 sekundi kada je litavski borac pogodio snažni desni direkt kojim je Barbira poslao u nokdaun, piše Croring.

Kondratavičius je nasrnuo i nakon dodatna dva udarca sudac je prekinuo borbu.

Našem borcu je to prvi poraz u karijeri. Dosad je imao sedam pobjeda prekidom i jednu poništenu borbu.

‘Ispričavam se svima koji su vjerovali u mene, nemam nikakvih izgovora. Nikad nisam bio bolji i spremniji, slučajnosti ne postoje tako da znam da je iza ovoga veća svrha. Hvala Bogu, živ sam i zdrav i vraćam se čim prije’, napisao je Đani Barbir na svom Instagram storyju.