Hrvat ovu večer neće pamtiti po dobrome. Napravio dvije kobne greške, a onda je uslijedio potop

Trojica hrvatskih nogometaša bila su u akciji u Ligi prvaka. Josip Stanišić bio je u udarnoj postavi Bayerna u srazu protiv europskog prvaka PSG-a i odigrao je cijeli susret. Bayern je ove sezone pobijedio u svih petnaest utakmica, a svoj sjajan niz nastavili su i sinoć u Parizu. Pobijedili su 2:1, a ključnu ulogu imao je Luis Diaz. Kolumbijac je postigao dva pogotka u prvom poluvremenu, poentirao je u 4. i 32. minuti. No, isti je igrač u sedmoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena napravio pravu glupost. Zbog preoštrog starta s leđa na Hakimija, dobio je izravan crveni karton. Hakimi je nakon tog starta zbog ozlijede u suzama napustio igru. Dugo su se Parižani mučili, a brojčanu nadmoć kapitalizirali su u 74. minuti kada je zabio João Neves. No, Stanišić i društvo na kraju su proslavili vrijednu pobjedu.

Dominik Kotarski branio je cijeli susret za Kopenhagen protiv Tottenhama koji je pobijedio 4:0. No, hrvatski vratar neće po dobrome pamtiti londonsku večer. Kod prvog je pogotka u 19. minuti katastrofalno loše procijenio situaciju. Naš je vratar istrčao izvan šesnaesterca i otklizao u prazno, a Brennan Johnson ga je samo zaobišao i pospremio loptu u praznu mrežu. Da stvar bude gora, Kotarski je podjednako loše reagirao i kod drugog pogotka Tottenhama u 51. minuti. Na sličan je način neuvjerljivo istrčao, njegov pokušaj ispucavanja s dvadesetak metara blokirao je Kolo Muani koji je u nastavku akcije asistirao strijelcu Wilsonu Odobertu. A onda je uslijedio potpuni potop Kopenhagena koji je u samo dvije minute primio još dva pogotka. Najprije je Micky van de Ven, Tottenhamov stoper, u spektakularnom slalomu od svog vrha šesnaesterca prošao kroz cijelu protivničku momčad i nakon šprinta preko cijelog terena poentirao za 3:0 u 64. minuti. Potez nizozemskog braniča sigurno će konkurirati za pogodak sezone! Dvije minute kasnije Joao Palhinha je poentirao za 4:0. Golove s utakmice pogledajte OVDJE.

Ivan Perišić predvodio je PSV na gostovanju kod Olympiacosa. Naš je reprezentativac zamijenjen u 68. minuti, a zaradio je i žuti karton. Njegova momčad izborila je remi (1:1). Grcima je vodstvo donio Portugalac Gelson Martins pogotkom u 17. minuti, a kada se činilo da će to biti dovoljno za pobjedu, u trećoj minuti sudačke nadoknade poentirao je Amerikanac Ricardo Pepi.

Snažan fokus je bio i na utakmicu Liverpoola protiv madridskog Reala na Anfieldu. Redsi su pobijedili 1:0, a do pogotka su došli u 61. minuti. Strijelac je bio Alexis Mac Allister koji je Realu također zabio 27. studenog 2024. godine. Liverpoolova pobjeda mogla je biti i uvjerljivija, no sjajnu večer imao je Realov vratar Thibaut Courtois. Nikada Amerikanci nisu zabijali u povijesti Lige prvaka, do sinoć. A Folarin Balogun drugi je Amerikanac koji je postigao pogodak u ovom elitnom natjecanju. Dogodilo se to u Monacovoj 1:0 pobjedi na gostovanju kod Bodo/Glimta. Balogun je postigao pogodak u 43. minuti.