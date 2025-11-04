UŽIVO Šok za Bayern! Vode i dominiraju, ali ostali su s desetoricom, Perišić i Kotarski gube

Crveni za Luisa Diaza! Bayern ostaje s igračem manje zbog teškog prekršaja dvostrukog strijelca nad Hakimijem, 7 minuta je trajala sudačka nadoknada prvog dijela. Bit će teže Bayernu u nastavku.
Bayern je bio blizu trećeg pogotka, ali Stanišić koji je i zatresao mrežu, bio je u zaleđu.
Monaco je poveo protiv Bodo/Glimta, Balogun je strijelac za 0:1.
Pao je Arda Guler u kaznenom prostoru Liverpoola, no Kovacs nije ni trepnuo, igra se dalje.
Juve je izjednačio protiv Sportinga, zabio je Dušan Vlahović za 1:1.
Kovacs je odlučio da neće biti ništa. Lopta je napucala u ruku Tchouamenija koji nije imao namjere njome igrati, očaj je zavladao na Anfieldu.
U Liverpoolu se pregledavalo igranje rukom Tchouamenija, je li bilo unutar ili izvan šesnaest metara, VAR je odlučio pozvati suca Istvana Kovacsa da to sam pogleda.
Bayern je zabio za 0:2 u Parizu! Još jednom je strijelac Luis Diaz, PSG je na koljenima.
Tek četiri pogotka na svim večerašnjim utakmicama zajedno u prvih pola sata.
Dembele se sada i ozljedio pa je morao izaći s terena, umjesto njega ušao je Lee Kang-In.
Nema pogotka, bilo je zaleđe. Ništa od gola Ousmanea Dembelea kojeg je publika na Parku prinčeva već proslavila. Provjera nije dugo trajala.
PSG je zabio, ali pogodak se provjerava...
Bayern zaista dominira u Parizu, od prve sekunde zagospodarili su terenom Parka prinčeva.
Olympiakos je poveo protiv Perišićevog PSV-a, zabio je Martins. U istoj minuti zabio je i Tottenham protiv Kopenhagena čiji gol čuva Dominik Kotarski, strijelac je Johnson.
Evo i prvog udarca Mbappea na utakmici nakon kombinacije s Viniciusom i Bellinghamom, ali nije to bilo dobro..
Iznenađenje u Torinu, Sporting je poveo protiv Juventusa, zabio je Araujo.
Dobra prilika za Liverpool, Mac Alister je pucao nakon dobro izrađene akcije s ruba kaznenog prostora, otišlo je to malo preko gola.
Jedan pogodak, onaj Bayernov u uvodnim minutama utakmica. U Liverpoolu sda Real kontrolira tijek igre, ali još uvijek bez prave prilike i ugrožavanja Mamardašvilija.
Bayern je poveo u Parizu! Luis Diaz iskoristio je odbijanac i pospremio loptu u mrežu, prvak Europe gubi.
Nastoji se Liverpool nametnuti posjedom, maločas je Ekitike htio asistirati, no brži od Salaha bio je Courtois.
Sve večerašnje utakmice su počele.
Tottenham: Vicario - Porro, Romero, van de Ven, Udogie - Sarr, Bentancur - Johnson, Simons, Odobert - Kolo Muani
Kopenhagen: Kotarski - Suzuki, Pereira, Hatzidiakos, Lopez - Larsson, Lerager, Clem, Achouri - Elyounoussi, Moukoko
Olympiacos: Tzolakis - Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega - Mouzakitis, Garcia - Martins, Chiquinho, Podence - El Kaabi
PSV: Kovar - Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine - Saibari, Junior, Veerman - Man, Til, Perišić
PSG: Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz - Kvaratskhelia, Dembele, Barcola
Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić - Kimmich, Pavlvoić - Olise, Gnabry, Diaz - Kane
Liverpool: Mamardashvili - Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Szoboszlai, Wirtz - Ekitike
Real Madrid: Courtois - Valverde, Militao, Huijsen, Carreras - Camavinga, Tchouameni - Guler, Bellingham, Vinicius - Mbappe
Ovako trenutno izgleda ljestvica Lige prvaka:
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama su utakmice 4. kola Lige prvaka, a s posebnom pozornošću pratit ćemo dva ogleda. Derbije večeri igraju Liverpool i madridski Real te PSG i Bayern. Nadamo se uzbudljivoj večeri uz vrhunski europski nogomet i dobrom učinku naših nogometaša.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
VIDEO Izvanredno obraćanje premijera: 'Nema mjesta u Hrvatskoj za zakon ulice. Jedna osoba je uhićena'
FOTO/VIDEO Borba s buktinjom u Svetoj Nedelji, vatrogasci na terenu, temperatura u skladištu i do 1000 stupnjeva
Divovski stršljenovi ubili oca i sina, napali ih na ziplineu: 'Cijela tijela bila su im prekrivena, bilo je vrlo bolno'
Želite prijaviti greške?
Što sada čeka Srbiju? Vučić može pasti tek pod ovim uvjetom
Njemačka pali motore: Nakon dvije godine u recesiji, vlada procjenjuje da će gospodarstvo ponovno rasti
Garcia u Hajduku nije dobio nijednu veliku utakmicu. U iduća četiri kola čekaju ga ključni dvoboji
Kada uđem u banku, zaposlenici me gledaju sa simpatijama – pa i oni su ugovarali kredite u francima. Srećom, novi slučaj Franak nije moguć
Još iz kategorije
VIDEO Pogledajte veliku grešku hrvatskog vratara u Ligi prvaka
Tottenham je u utakmici Lige prvaka na domaćem terenu poveo protiv Kopenhagena, a ključni trenutak dogodio se u 19. minuti. Hrvatski vratar Dominik Kotarski napravio je veliku pogrešku koju je Brennan Johnson pretvorio u vodeći pogodak za Spurse
Arsenal uvjerljivo slavio u Pragu, Napoli remizirao s Eintrachtom
U prvim utakmicama 4. kola Lige prvaka londonski Arsenal je slavio na gostovanju kod praške Slavie s 3-0, do je u Napulju Napoli i Eintracht iz Frankfurta odigrali 0-0
Šokantna vijest koja bi mogla promijeniti povijest nogometa: Tvrde da je Liga prvaka ukradena
Shara osobno traži 200 tisuća eura, a MatchVision 20 milijuna eura odštete zbog navodne krađe formata Lige prvaka.
München je jedini kandidat za domaćinstvo finala Lige prvaka 2028. godine
Za domaćinstvo finale Lige prvaka 2029. interes su iskazali London (Wembley) i Barcelona (Camp Nou).
Evo što govori Igor Tudor dok Talijani pišu da mu posao u Juventusu opasno visi
"Moj je dojam da je ekipa bila dobra i napravila što je mogla. Nedostajao nam je samo gol", izjavio je Tudor na konferenciji za medije podno stadiona Santiago Bernabeu.
VIDEO Zgodnoj voditeljici usred prijenosa puknula haljina, pogledajte što se zatim dogodilo
"Upravo mi je puknuo gornji dio haljine!", rekla je kroz smijeh, dok su se njezini gosti Thierry Henry, Jamie Carragher, Micah Richards i Dempsey nasmijali nezgodi. Richards je pritom u šali dodao: "Daj nam još jedan takav pokret, Kate!"
Real slomio Tudorov Juventus, vatreni prošao 'noćnu moru', Chelsea i Liverpool zabili pet komada
Veliku pobjedu ostvario je madridski Real, a rezultatski uvjerljivi bili su engleski predstavnici
Kakva večer Chelseaja u Ligi prvaka: Ovo nisu napravili 14 godina
Chelsea je na Stamford Bridgeu priredio spektakularnu predstavu protiv Ajaxa u Ligi prvaka, postigavši čak četiri pogotka u prvom poluvremenu. Noć za povijest obilježila su i dva tinejdžera, Marc Guiu i Estevão Willian, koji su u razmaku od samo nekoliko minuta ispisali nove stranice klupske povijesti
Athletic srušio senzaciju Lige prvaka uz Hrvate u prvom planu, slavlje Galatasarayja
U susretu trećeg kola nogometne Lige prvaka Athletic Bilbao je na San Mamesu pobijedio Karabag sa 3-1 upisavši prvu pobjedu, dok su gosti doživjeli prvi poraz
Policija u Eindhovenu privela oko 180 navijača uoči Perišićevog dvoboja protiv talijanskog prvaka
Na drugoj lokaciji u gradu policija je privela četvoricu navijača PSV-a. Policija je priopćila da je djelovala preventivno, te da nije bilo sukoba između navijačkih skupina PSV-a i Napolija.
Poluvremena na svim utakmicama. Bayern ima 2:0, ali ostao je bez dvostrukog strijelca Diaza.