VEČER LIGE PRVAKA

UŽIVO Šok za Bayern! Vode i dominiraju, ali ostali su s desetoricom, Perišić i Kotarski gube

REUTERS/Gonzalo Fuentes
04.11.2025. u 21:00
Utakmice 4. kola Lige prvaka pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
PSG
0-2
BAYERN
Luis Diaz 4', 32'
Liga prvaka - 4. kolo, 21.00, Anfield, Liverpool
Poluvrijeme
(Poluvrijeme)

Poluvremena na svim utakmicama. Bayern ima 2:0, ali ostao je bez dvostrukog strijelca Diaza. 

Crveni karton
45+7' (Crveni karton )

Crveni za Luisa Diaza! Bayern ostaje s igračem manje zbog teškog prekršaja dvostrukog strijelca nad Hakimijem, 7 minuta je trajala sudačka nadoknada prvog dijela. Bit će teže Bayernu u nastavku.

Zaleđe
45' (Zaleđe)

Bayern je bio blizu trećeg pogotka, ali Stanišić koji je i zatresao mrežu, bio je u zaleđu.

Gol
43' (Gol)

Monaco je poveo protiv Bodo/Glimta, Balogun je strijelac za 0:1.

38'

Pao je Arda Guler u kaznenom prostoru Liverpoola, no Kovacs nije ni trepnuo, igra se dalje.

Gol
34' (Gol)

Juve je izjednačio protiv Sportinga, zabio je Dušan Vlahović za 1:1.

VAR - Video Assistant Referee
33' (VAR - Video Assistant Referee)

Kovacs je odlučio da neće biti ništa. Lopta je napucala u ruku Tchouamenija koji nije imao namjere njome igrati, očaj je zavladao na Anfieldu.

Gol
32' (Gol)

U Liverpoolu se pregledavalo igranje rukom Tchouamenija, je li bilo unutar ili izvan šesnaest metara, VAR je odlučio pozvati suca Istvana Kovacsa da to sam pogleda. 

Bayern je zabio za 0:2 u Parizu! Još jednom je strijelac Luis Diaz, PSG je na koljenima.

30'

Tek četiri pogotka na svim večerašnjim utakmicama zajedno u prvih pola sata.

25'

Dembele se sada i ozljedio pa je morao izaći s terena, umjesto njega ušao je Lee Kang-In.

VAR - Video Assistant Referee
24' (VAR - Video Assistant Referee)

Nema pogotka, bilo je zaleđe. Ništa od gola Ousmanea Dembelea kojeg je publika na Parku prinčeva već proslavila. Provjera nije dugo trajala.

Gol
22' (Gol)

PSG je zabio, ali pogodak se provjerava...

21'

Bayern zaista dominira u Parizu, od prve sekunde zagospodarili su terenom Parka prinčeva.

Gol
18' (Gol)

Olympiakos je poveo protiv Perišićevog PSV-a, zabio je Martins. U istoj minuti zabio je i Tottenham protiv Kopenhagena čiji gol čuva Dominik Kotarski, strijelac je Johnson.

17'

Evo i prvog udarca Mbappea na utakmici nakon kombinacije s Viniciusom i Bellinghamom, ali nije to bilo dobro..

Gol
12' (Gol)

Iznenađenje u Torinu, Sporting je poveo protiv Juventusa, zabio je Araujo.

10'

Dobra prilika za Liverpool, Mac Alister je pucao nakon dobro izrađene akcije s ruba kaznenog prostora, otišlo je to malo preko gola.

8'

Jedan pogodak, onaj Bayernov u uvodnim minutama utakmica. U Liverpoolu sda Real kontrolira tijek igre, ali još uvijek bez prave prilike i ugrožavanja Mamardašvilija.

Gol
4' (Gol)

Bayern je poveo u Parizu! Luis Diaz iskoristio je odbijanac i pospremio loptu u mrežu, prvak Europe gubi.

2'

Nastoji se Liverpool nametnuti posjedom, maločas je Ekitike htio asistirati, no brži od Salaha bio je Courtois.

Početak
(Početak)

Sve večerašnje utakmice su počele.

KOTARSKI U PRVIH 11

Tottenham: Vicario - Porro, Romero, van de Ven, Udogie - Sarr, Bentancur - Johnson, Simons, Odobert - Kolo Muani

Kopenhagen: Kotarski - Suzuki, Pereira, Hatzidiakos, Lopez - Larsson, Lerager, Clem, Achouri - Elyounoussi, Moukoko

PERIŠIĆ U PRVIH 11

Olympiacos: Tzolakis - Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega - Mouzakitis, Garcia - Martins, Chiquinho, Podence - El Kaabi

PSV: Kovar - Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine - Saibari, Junior, Veerman - Man, Til, Perišić

STANIŠIĆ U PRVIH 11

PSG: Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz - Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić - Kimmich, Pavlvoić - Olise, Gnabry, Diaz - Kane

SASTAVI

Liverpool: Mamardashvili - Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Szoboszlai, Wirtz - Ekitike

Real Madrid: Courtois - Valverde, Militao, Huijsen, Carreras - Camavinga, Tchouameni - Guler, Bellingham, Vinicius - Mbappe

LJESTVICA

Ovako trenutno izgleda ljestvica Lige prvaka:
 

Tablice omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama su utakmice 4. kola Lige prvaka, a s posebnom pozornošću pratit ćemo dva ogleda. Derbije večeri igraju Liverpool i madridski Real te PSG i Bayern. Nadamo se uzbudljivoj večeri uz vrhunski europski nogomet i dobrom učinku naših nogometaša.

