VIDEO Što se ovdje dogodilo? Zabio dva gola prvaku Europe pa nakon pomračenja uma dobio crveni

U derbiju večeri Lige prvaka između PSG-a i Bayerna, koji su u susret ušli s maksimalnim učinkom, gosti su poveli već u četvrtoj minuti. Nakon sjajne akcije i udarca Michaela Olisea koji je obranio domaći vratar, na odbijenu loptu natrčao je Luis Diaz i s lakoćom je pospremio u mrežu za rano vodstvo Bavaraca na Parku prinčeva. Dominacija Bayerna nastavila se i u 32. minuti, kada je Diaz postigao svoj drugi pogodak. Kolumbijac je iskoristio katastrofalnu pogrešku kapetana PSG-a Marquinhosa, oduzeo mu loptu na 25 metara od gola, sjurio se prema vratima i hladnokrvno povisio na 2:0. Parižanima je prethodno, u 22. minuti, zbog zaleđa poništen i izjednačujući pogodak Ousmanea Dembéléa.

No, Diazova večer iz snova pretvorila se u noćnu moru u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. U sedmoj minuti nadoknade izveo je brutalan start "škaricama" na Achrafa Hakimija, ostavivši ga u agoniji. Sudac mu je isprva pokazao žuti karton, no nakon pregleda snimke putem VAR tehnologije, odluka je ispravno promijenjena u izravno isključenje, što je šokiralo klupu Bayerna. Situaciju pogledajte OVDJE.

Bio je to vrhunac kaotičnog poluvremena za PSG, koji je ranije ostao i bez Ousmanea Dembéléa zbog ozljede, a zbog Diazovog starta na poluvremenu je zamijenjen i Hakimi. Bayern je tako u nastavak ušao s igračem manje, ali i s velikom prednošću, ostavljajući derbi potpuno otvorenim za dramatičan drugi dio.