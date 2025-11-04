Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
VAN PAMETI

VIDEO Što se ovdje dogodilo? Zabio dva gola prvaku Europe pa nakon pomračenja uma dobio crveni

Reuters/Benoit Tessier
VL
Autor
vecernji.hr
04.11.2025.
u 22:03

U derbiju 4. kola Lige prvaka između PSG-a i Bayerna, kolumbijski nogometaš Luis Diaz bio je centralna figura. U samo pola sata postigao je dva pogotka za vodstvo Bavaraca, da bi na kraju prvog poluvremena bio isključen zbog stravičnog prekršaja

U derbiju večeri Lige prvaka između PSG-a i Bayerna, koji su u susret ušli s maksimalnim učinkom, gosti su poveli već u četvrtoj minuti. Nakon sjajne akcije i udarca Michaela Olisea koji je obranio domaći vratar, na odbijenu loptu natrčao je Luis Diaz i s lakoćom je pospremio u mrežu za rano vodstvo Bavaraca na Parku prinčeva. Dominacija Bayerna nastavila se i u 32. minuti, kada je Diaz postigao svoj drugi pogodak. Kolumbijac je iskoristio katastrofalnu pogrešku kapetana PSG-a Marquinhosa, oduzeo mu loptu na 25 metara od gola, sjurio se prema vratima i hladnokrvno povisio na 2:0. Parižanima je prethodno, u 22. minuti, zbog zaleđa poništen i izjednačujući pogodak Ousmanea Dembéléa.

No, Diazova večer iz snova pretvorila se u noćnu moru u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. U sedmoj minuti nadoknade izveo je brutalan start "škaricama" na Achrafa Hakimija, ostavivši ga u agoniji. Sudac mu je isprva pokazao žuti karton, no nakon pregleda snimke putem VAR tehnologije, odluka je ispravno promijenjena u izravno isključenje, što je šokiralo klupu Bayerna. Situaciju pogledajte OVDJE.

Bio je to vrhunac kaotičnog poluvremena za PSG, koji je ranije ostao i bez Ousmanea Dembéléa zbog ozljede, a zbog Diazovog starta na poluvremenu je zamijenjen i Hakimi. Bayern je tako u nastavak ušao s igračem manje, ali i s velikom prednošću, ostavljajući derbi potpuno otvorenim za dramatičan drugi dio.
Ključne riječi
Liga prvaka PSG Bayern Luis Diaz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja