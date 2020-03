Hrvat iz Mostara odbio nastupati za Hrvatsku pa objasnio zašto: 'Ne sramim se'

Najbolji bosanskohercegovački profesionalni boksač Damir Beljo gostovao je u Podcast Inkubatoru gdje je progovorio o tome zašto je odlučio nastupati za BiH.

Beljo je Hrvat iz Mostara s ramskim korijenima, a imao je ponudu da nastupa za našu državu.

- Bilo je to 2008. godine kad sam bio na prvenstvu Hrvatske, ali sam to odbio. Živim u Bosni i Hercegovini i to je moja zemlja koju volim najviše na svijetu. Ja sam Hrvat, volim i Hrvatsku i ne smatram da je bilo tko veći ili manji Hrvat. Ono dolje je moja zemlja koju volim najviše na svijetu.

Zamjeraju li mu neki što se odlučio nastupati za BiH?

- Tko će narodu ugoditi? Neki jesu, neki nisu. Ne sramim se ničega, javno kažem tko sam i što sam. - rekao je Beljo te dodao:

- Kad god boksam, pjesma na ulasku je "Hercegovina u srcu". Na meni je zastava Bosne i Hercegovine jer je to moja zemlja, gdje živim i gdje su moji djedovi živjeli. Volim i Hrvatsku, ali više volim svoju kuću. Naravno, sa mnom ide i zastava Hrvata iz Bosne i Hercegovine jer sam Hrvat iz BiH te ramska zastava da pokažem poštovanje prema svom ocu koji je iz Rame.