Hrvatski teškaš učinio što bi rijetki gladijatori činili, Hrgović izrazio tri želje

U 21. nastupu u profesionalnom ringu splitski teškaš Petar Milas osvojio je pojas internacionalnog prvaka IBF organizacije. Učinio je to nokautiravši u 10. rundi Granita Shalu, Albanca koji nastupa s njemačkom licencijom, što je bila njegova 20 pobjeda, a 16. izborena nokautom.

Nakon nešto opreznijeg ulaska u borbu, 30-godišnji Hrvat podizao je tempo borbe, što Shala na koncu nije mogao ispratiti. Štoviše, u desetoj rundi Milas je protivnika nokautirao na nogama, a kako sudac nije već tada dosudio prekid (iako mu je Milas to sugerirao), hrvatski teškaš uputio je još jedan udarac i Shala se stropoštao.

Nakon te borbe bilo je dosta reakcija na račun suca Timoa Habighorsta koji dozvolio Shali da nastavi borbu nakon prvog nokdauna a da nije provjerio njegovo bazično neurološko stanje gledanjem u boksačeve oči i provjeravanjem elementarne stabilnosti. Čak i kada je Albančev kut bacio ručnik u ring, sudac je još uvijek bio neodlučan da li da prekine borbu.

A Milas je pak pohvaljen ne samo zbog nokauterskog završetka već i zbog fernese jer je upozoravao suca, a teškaši to rijeko čine, da mu je protivnik u lošem stanju.

To je svojevrsna slika onoga što čeka one koji se žele u Njemačkoj boriti protiv domaćih boksača, što se vidjelo i po brzini kojom je ringovni sudac prekinuo Kabayelovu borbu s Poljakom Knybom. No najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović, koji je bio gost streaming platforme DAZN, kazao je da je on i na to spreman. Zapravo, Hrga je izrazio tri želje:

– Volio bih se boriti s Wardleyjem, za WBO pojas, no kako on ima najprije dobrovoljnu obranu, možda neće izabrati mene. U tom slučaju rado bih se borio s Kabayelom ili pak s Duboisom jer je poznato da u našem prvom meču nisam bio posve oporavljen od bolesti.