Milas nokautirao Shalu

Hrvatski teškaš učinio što bi rijetki gladijatori činili, Hrgović izrazio tri želje

Bestimage
Autor
Dražen Brajdić
11.01.2026.
u 16:06

Kad je primjetio da je protivnik nokautiran na nogama, Milas je na to ukazao sucu u ringu no ovaj nije reagirao pa je 30-godišnji Splićanin morao Shalu pogoditi još jednom da se ovaj stropošta na pod. No, ni tada, pa čak niti kada je iz Shalina kuta doletjeo ručnik, sudac nije bio siguran treba li prekinuti borbu

U 21. nastupu u profesionalnom ringu splitski teškaš Petar Milas osvojio je pojas internacionalnog prvaka IBF organizacije. Učinio je to nokautiravši u 10. rundi Granita Shalu, Albanca koji nastupa s njemačkom licencijom, što je bila njegova 20 pobjeda, a 16. izborena nokautom.

Nakon nešto opreznijeg ulaska u borbu, 30-godišnji Hrvat podizao je tempo borbe, što Shala na koncu nije mogao ispratiti. Štoviše, u desetoj rundi Milas je protivnika nokautirao na nogama, a kako sudac nije već tada dosudio prekid (iako mu je Milas to sugerirao), hrvatski teškaš uputio je još jedan udarac i Shala se stropoštao.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Nakon te borbe bilo je dosta reakcija na račun suca Timoa Habighorsta koji dozvolio Shali da nastavi borbu nakon prvog nokdauna a da nije provjerio njegovo bazično neurološko stanje gledanjem u boksačeve oči i provjeravanjem elementarne stabilnosti. Čak i kada je Albančev kut bacio ručnik u ring, sudac je još uvijek bio neodlučan da li da prekine borbu.

A Milas je pak pohvaljen ne samo zbog nokauterskog završetka već i zbog fernese jer je upozoravao suca, a teškaši to rijeko čine, da mu je protivnik u lošem stanju.

To je svojevrsna slika onoga što čeka one koji se žele u Njemačkoj boriti protiv domaćih boksača, što se vidjelo i po brzini kojom je ringovni sudac prekinuo Kabayelovu borbu s Poljakom Knybom. No najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović, koji je bio gost streaming platforme DAZN, kazao je da je on i na to spreman. Zapravo, Hrga je izrazio tri želje:

– Volio bih se boriti s Wardleyjem, za WBO pojas, no kako on ima najprije dobrovoljnu obranu, možda neće izabrati mene. U tom slučaju rado bih se borio s Kabayelom ili pak s Duboisom jer je poznato da u našem prvom meču nisam bio posve oporavljen od bolesti.

Filip Hrgović Petar Milas Boks

NI
nitkoinista
16:31 11.01.2026.

bravo majstore, velik broj upucenih udaraca za teskasa, dobra kondicijska priprema... sretno!

