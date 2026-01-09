Hearn ne želi govoriti o Joshuinoj karijeri: Sada je vrijeme za vjeru i molitvu, budimo potpora AJ-u

Joshuin promotor Eddie Hearn pozvao je fanove i medije neka bivšem dvostrukom svjetskom prvaku teške kategorije daju vremena za privatnost nakon teške prometne nesreće u kojoj su poginula dva njegova prijatelja.

Prije dva tjedna Anthony Joshua je lakše ozlijeđen u nesreći u Nigeriji, dok su članovi njegovog tima Sina Ghami i Latif “Latz” Ayodele preminuli, piše Croring.

Britanski borac se povukao iz javnosti, bio je na posljednjem ispraćaju oba prijatelja, a njegova je boksačka budućnost neizvjesna.

Poznati promotor Eddie Hearnu priznaje kako mu mobitel od te nesreće stalno zvoni.

– Ljudi me zovu i pitaju: ‘Imam li kakve novosti’? A ja neprestano ponavljam kako ovo nije vrijeme za novosti i ne želim odgovarati na pitanja vezana za njegovu karijeru. Sada je vrijeme za vjeru i molitvu, moramo biti potpora Anthonyju. Fizički, duhovno, emocionalno, svi mu moramo dati vremena – rekao je Eddie Hearn i nastavio:

– Trenutačno nas ne zanima budućnost, zanima nas samo Anthony i sve što je dobro za njega, koliko je to moguće, mislima smo uz obitelji pogođene ovim tragičnim događajem. Dajte mu vremena da se oporavi i kao što sam rekao, molimo se s prijateljima i obitelji Sine i Latza nakon što su dvojica briljantnih ljudi izgubila život.

Hearn je ponovio kako AJ-u, s obzirom na sve što je prošao i tragičan gubitak Sine i Latza, treba vremena za oporavak, te svi trebaju poštovati njegovu privatnost.

– Sada nećemo razgovarati o njegovoj karijeri. Ovo je strašna tragedija i trebat će mu vremena da se fizički i emocionalno vrati. Molimo se za njega i sve obitelji koje su uključene u ovaj tragičan događaj – podvukao je Eddie Hearn.

Joshua se deset dana prije tragedije borio u Miamiju i nokautom u šestoj rundi pobijedio youtubera Jakea Paula.

A potencijalna borba protiv Tysona Furyja koja je bila u planu u drugoj polovici 2026. je nakon prometne nesreće dovedena u pitanje.