Hrga: Zbog izjava De Morija ovo je postalo osobno. Morat ću ga brutalno kazniti

Ove subote u Rijadu će se održati možda i najjača teškaška priredba ikad organizirana, nazvana "Day of Reckoning" ili, u slobodnom prijevodu, nešto poput sudnjeg dana. A nju će predvoditi teškaši velikani današnjice, bivši svjetski prvaci, poput Anthonyja Joshue i Deontaya Wildera, no u tom ringu predstavit će se i kandidati za buduće prvake svijeta poput našeg Filipa Hrgovića i Kubanca Franka Sancheza, pa i odveć razvikanog Britanca Daniela Duboisa.

U programu nastupa i Bivol

Osim okršaja Anthonyja Joshue i švedskog teškaša Otta Wallina te dvoboja između Deontayja Wildera i Novozelanđanina Josepha Parkera, niz je drugih zanimljivih borbi kao što su Bivol – Arthur, Dubois – Miller, Sanchez – Junior Fa, Mahmudov – Kabayel i Opetaia – Zorro. No, nas svakako najviše zanima borba između Filipa Hrgovića i Australca Marca de Morija, koji je ovako najavio taj megdan:

– Hrgović je velik favorit. On je visok i snažan teškaš čvrste brade i znam da ovu borbu ne mogu dobiti na bodove, nego ću ga pokušati prepoloviti. Ja sam spreman, pritisak je na njemu, a ne na meni.

A na izračeno Hrgović je uzvratio na sljedeći način:

– Planirao sam biti blag prema svom protivniku jer ima hrvatske korijene, ali nakon ovoga što je kazao, ništa od toga. Imao sam plan pustiti ga da boksa nekoliko rundi, no zbog ovih ružnih riječi morat ću ga kazniti ranije. Moram kazniti tog čovjeka, vrlo ružno.

Na te prijeteće riječi De Mori se nije odveć uznemirio:

– Očekivao sam tako snažnu izjavu od Hrgovića. On doista mene i mora pokušati nokautirati. Nije ovo Svjetsko prvenstvo u nogometu, mi smo gladijatori. Rukovat ćemo se i ići za tim da sredimo jedan drugoga.

Hrgović je pak bio nešto nemirniji pa je rekao:

– Ovo je sada osobno.

Kazao je De Mori još i ovo:

– Imao sam kratak pripremni kamp, što mi je išlo u prilog. Neću reći da sam u tome uživao, no barem nisam bio u situaciji da budem pretreniran. Nemam želju boksati s njim deset rundi, pokušat ću ga slomiti.

Uslijedilo je pitanje Australcu zar se on doista misli upustiti u otvorenu borbu s protivnikom koji ima 13 nokauta iz 16 borbi?

– To je jedina prilika koju imam. Ovdje sam da ga pokušam prepoloviti, a ako u tome ne uspijem, on će me nokautirati. Sretno mu bilo u karijeri. Živio sam u Hrvatskoj deset godina i dobro znam kakvi su Hrvati borci, znam njihov stil, znam koliko su tehnički dobri i vrlo sam svjestan protiv koga i čega se borim. No, ja imam čudan stil, teško me pročitati i moja je prilika u prvih nekoliko rundi, dok on ne pronađe svoj ritam.

Hrvatski teškaš dobio je priliku kazati još i ovo na temu s kim će se boriti za naslov ako ovu borbu dobije. Hoće li to biti Usik, Fury ili netko treći.

– Tko god to bio, ja ću ga pobijediti. Osvojit ću naslov i postati prvi Hrvat teškaški prvak svijeta u povijesti. Moja karijera počinje sljedeće godine.

I doista, neke će karijere ovdje početi, no neke bi u Rijadu mogle i završiti. Ne doslovno, ali u smislu prilika koje će im se otvoriti. Primjerice, izgubi li kojim slučajem Joshua od Wallina, britanski teškaš ispao bi iz kombinacija za povratak na prijestolje. Slična je situacija i s Wilderom, ako poklekne protiv Parkera. No, ako obojica favorita pobijede, onda bi se mogla dogoditi vrlo tražena, jako gledana i vrlo dobra plaćena borba između Joshue i Wildera

Warren: Bit će iznenađenja

Glavni organizator, slavni britanski promotor Frank Warren, kazao je da će svaka od osam borbi biti jako važne za one koji će pobijediti i da će im to omogućiti novi uzlet.

– No, ne zaboravite, ovo je boks. I u ovih osam borbi bit će iznenađenja.

Nadamo se da se to na Hrgovića ne odnosi. Uostalom, evo što nam je iz Rijada javio njegov trener Yousef Hasan:

– Mark de Mori pristupio nam je pristojno, s puno uvažavanja, no okolo je pričao neke druge stvari. I zato je plan istući ga dobro. Šalim se. Imamo više planova. Spremni smo i da Filip odmah krene naprijed kao i da ga navlačimo i čekamo na kontru. A imamo i treću opciju.

Ispričao nam je Juki i anegdotu iz palače Turkija Al-Sheikha, ključnog čovjeka General Entertainment Authorityja, državne kompanije koja stoji iza svih sportskih, pa tako i boksačkih spektakala.

– Al-Sheikh nas je sve, boksače i trenere, ugostio neku večer i kod njega smo ostali do ponoći. Ja sam čak s njim popričao na arapskom ispred svih. Rekao sam da nam omogući priliku da moj boksač prebije sva ta imena, na što je on rekao: "Super, to se traži." Inače, ovo je dosad najjača organizacija boksačkih priredbi, sa Saudijcima se više ne može mjeriti ni London, pa ni Las Vegas.

