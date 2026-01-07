Naši Portali
PRAVA ZIMA

Novi ledeni udar stiže nam već ovog datuma? 'Polarni vrtlog ne odustaje...'

Autor
Dora Taslak
07.01.2026.
u 15:49

U unutrašnjosti se u petak očekuju oborine na granici kiše i snijega, dok je lokalno moguća kiša koja se ledi u dodiru s podlogom, osobito u sjevernim krajevima

"Debeli" minusi i gomila snijega pogodili su dio Hrvatske posljednjih dana. Pravi zimski uvjeti, kojih posljednjih godina gotovo da nije ni bilo, vladat će još neko vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) prognozira da će sutra ujutro u unutrašnjosti biti vrlo hladno. Najniža temperatura u središnjim i gorskim krajevima bit će od -14 do -9 °C, na istoku od -8 do -6 °C, najviša uglavnom od -5 do 0 °C. Na Jadranu će najniža temperatura biti od -6 °C na sjeveru do 5 °C na krajnjem jugu, a najviša između 3 i 8 °C.

Petak će, ističe DHMZ, biti pretežno oblačan, uz vrlo hladna jutra. U unutrašnjosti se očekuju oborine na granici kiše i snijega, dok je lokalno moguća kiša koja se ledi u dodiru s podlogom, osobito u sjevernim krajevima. Unatoč sunčanim razdobljima, oborine će biti i početkom vikenda. U nedjelju će ponovno biti hladnije, na moru uglavnom suho, a u unutrašnjosti će ponegdje padati slab snijeg. Na moru će umjereno i jako jugo i jugozapadnjak početkom vikenda okrenuti na umjeren sjeverac i buru.

Da će minusa i snijega biti i nakon toga, istaknuo je popularni meteorolog amater Dino Dundić. Naime, on je na svojoj Facebook stranici najavio kako 12. siječnja stiže nova jaka grana polarnog vrtloga koja će se vjerojatno ponovno spustiti putem našeg dijela Europe. To će, kako ističe, donijeti duboke minuse i novi snijeg. 

– "Polar Vortex" ne odustaje te novi ogranci početkom idućeg tjedna nanovo donose arktičku komponentu zraka put našeg dijela Europe... Nadam se da niste slušali promašene prognoze o "toploj zimi" – istaknuo je.
FOTO Diljem Europe kolaps zbog snijeg, ali oni su se snašli: Pogledajte nesvakidašnje prizore iz Pariza
IG
IgorY
16:00 07.01.2026.

Zimi je zima. Zbilja nevjerojatno. I gle pada snijeg. Koja se to čuda događaju. Nevjerojatno što su postale vijesti, Ili misle da smo totalno glupi ili nas svim silama žele takvima napraviti.

MP
MPeti
16:08 07.01.2026.

...a kaj nam je prije donosilo snijeg?Djed Mraz, Sveti Nikola, Snježna Kata ili...pitam za frenda...

Avatar Točka na i
Točka na i
16:29 07.01.2026.

gledam naslov u becernjem: po čitavoj Eu kolaps zbog snijega. Sada više nisi u stanju niti to riješiti...stvarno ne-vje-ro-jat-no dokle je EU došla!

