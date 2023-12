Hrgović ulazi u ring s Australskim nokauterom. Gdje gledati boksački spektakl godine

Najbolji hrvatski boksač, Filip Hrgović, ove će subote (23. prosinca) nastupiti na boksačkom spektaklu u Rijadu. Takozvani, "sudnji dan" okupit će neka od najvećih imena ovoga sporta. Tako su se uz Hrgovića na popisu boraca našli Anthony Joshua, Deontay Wilder, Joseph Parker, Otto Wallin, Daniel Dubois, Dmitrij Bivol...

Protivnik Filipa Hrgovića bit će Australac, Mark De Mori. Hrvat je veliki favorit za pobjedu, a izgledno je da ga u narednoj godini čeka i borba za pojas prvaka teške kategorije po IBF-u. Boksački će spektakl prenositi streaming-platforma DAZN od 17 sati. Borba Hrgovića i Morija je druga po redu te bi se trebala održati oko 18 sati.

Premda Hrgović pred sobom ima relativno jednostavan posao, teško je reći da je hrvatski boksač zadovoljan ovakvim aranžmanom. Dugo već doziva svoju priliku da napadne pojas koji je trenutno u rukama fantastičnog Ukrajinca, Oleksandra Usika. Ovoga je ljeta osvojio titulu izvanrednoga prvaka, što znači da se Usik s njime mora boriti.

Međutim, kako to nerijetko biva u profesionalnome boksu, dogovaranje meča je često jednako teško i mukotrpnije negoli sama borba, liste čekanja sličnije su najgorim prometnim zastojima, a količina i vještina 'eskiviranja' u pregovorima je takva da bi je se rijetko koji boksač posramio u ringu.

Sve razgovore o borbi za ujedinjenje teškaških titula pomaknula je borba Furyja i Francisa Ngannoua. To je zatim značilo i pomak superborbe za ujedinjenje svih teškaških titula. Dakako, izgledno je da će Fury i Usik dogovoriti revanš, a IBF je zaprijetio da će u tom slučaju pobjedniku oduzeti svoj pojas, što bi značilo da će Hrgović ići na prvog sljedećeg u promociji, to jest pobjednika borbe između Joshue i Wallina.

Također, postoji opcija borbe između Joshue i Wildera, a nije niti zapisano u kamenu da će se IBF odreći jednog od najvećih revanša ikada koji će ujedno, zajedno s prvom borbom, biti jedan od najunosnijih mečeva u povijesti sporta. Tako bi Hrgović prije svoga pokušaja osvajanja pojasa mogao odraditi još pokojeg "usputnog" protivnika, što niti ne mora biti toliko loše obzirom na razinu boksača s kojom će se morati suočiti kako bi ga osvojio.

''Drago mi je što sam aktivan, to je važno za moju karijeru. Pripreme su odrađene dobro, imao sam dobre sparing-partnere, zdrav sam, osjećam se super i spreman sam za izazov koji me čeka. Za mene je važno da idem u ring, da prođem kamp, osjetim psihozu meča. Protivnik nije najvišeg ranga i nije rang borca na kojeg ja ciljam, ali ne treba nikog podcijeniti, u boksu jedan udarac sve mijenja. Shvatio sam ga ozbiljno", rekao je Hrgović.

De Mori se proslavio prije osam godina kada je u ring stao nasuprot Davida Hayea. Brzo je izgubio, ali uz veliku zaradu, profitirao je i uključivanjem u elitni krug. U posljednjih šest godina nije izgubio, a u karijeri ima 41 pobjedu i dva poraza. Također, od posljednjih 11 pobjeda, njih deset je dobio nokautom.

"Svjestan sam da moji protivnici nisu bili na razini na kakvoj je Filip Hrgović. Pratio sam njegovu karijeru i svjestan sam toga da je talentiran, da udara jako i ima čvrstu bradu. Protiv koga god da se borim, pokušat ću mu razbiti slezenu i napasti mu tijelo", rekao je Australac o svojoj strategiji.

Raspored borbi:

1. Frank Sanchez vs. Junior Fa

2. Filip Hrgović vs. Mark De Mori

3. Jai Opetaia vs. Ellis Zorro

4. Arslanbek Makhmudov vs. Agit Kabayel

5. Dmitrii Bivol vs. Lyndon Arthur

6. Daniel Dubios vs. Jarrell Miller

7. Deontay Wilder vs. Joseph Parker

8. Anthony Joshua vs. Otto Wallin

