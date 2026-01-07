Peti različiti pobjednik u petom slalomu sezone, a Kolega je imao puno sreće

Nevjerojatna slalomska sezona Svjetskog skijaškog kupa se nastavlja. U petoj utrci sezone dobili smo petog različitog pobjednika! Francuz Clement Noel pobjednik je slaloma u talijanskoj Madonni di Campiglio.

Noel, inače olimpijski pobjednik iz slaloma sa zadnjih Olimpijskih igara u Pekingu, bio je treći nakon prve vožnje, no preciznom drugom vožnjom došao je do konačnog rezultata 1:43.05 koji je u zbroju dvaju vožnji bio najbrži.

Postolje su kompletirala dva iznenađenja. Drugo mjesto je zauzeo finski skijaš Eduard Hallberg, koji je sa startnim brojem 21 iznenađujuće uzeo prvo mjesto nakon prve vožnje, no nije ga uspio zadržati te je na kraju završio 12 stotinki iza Noela.

Treće mjesto je zauzeo Noelov sunarodnjak Paco Rassat, koji je nakon 16. mjesta u prvoj vožnji fantastičnom drugom vožnjom došao do drugog postolja karijere s konačnih 37 stotinki zaostatka za Noelom. Rassat je sličnu stvar napravio ranije ove sezone u Gürglu, kad je nakon 14. mjesta u prvoj vožnji doskijao do pobjede.

Hrvatska je imala jednog predstavnika koji se uspio plasirati u drugu vožnju utrke. Najbolji hrvatski slalomaš Samuel Kolega nije uspio ponoviti prošlogodišnje sjajno treće mjesto iz Madonne. Sami je nakon prve vožnje bio na 22. mjestu, a drugu vožnju je odradio još i slabije od prve. Međutim, popeo se do konačnog 18. mjesta (zaostatak +2.23) zato što velik broj skijaša u drugoj vožnji (njih čak devet) nije uspio završiti nastup, pa se može zaključiti da je imao puno sreće, jer da nije bilo toliko ispadanja, Kolega bi završio najbolje negdje oko 24. ili 25. mjesta.

Što se preostalih hrvatskih predstavnika tiče, Istok Rodeš je prvu vožnju završio na 42. mjestu, dok Tvrtko Ljutić i Roko Begović nisu uspjeli završiti prvu vožnju. Podsjetimo, Filip Zubčić zbog viroze nije nastupio u ovoj utrci.

Sljedeći izazovi u karavani Svjetskog kupa za skijaše na rasporedu su 10. i 11. siječnja, kad se u kultnom švicarskom Adelbodenu na Chuenisbärgli stazi vozi veleslalom, pa slalom.