Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 187
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
DVOSTRUKA ZLATNA LOPTA

Tužne vijesti pogodile svijet nogometa: Jedan od najvećih britanskih igrača svih vremena ima rak

Screenshot/X
VL
Autor
Karlo Koret
07.01.2026.
u 20:03

Igrački se proslavio u Liverpoolu gdje je od 1971. do 1977. osvojio tri naslova prvaka Engleske, jedan naslov prvaka Europe i dva UEFA kupa

Legenda engleskog Liverpoola i njemačkog HSV-a, Kevin Keegan, ima rak objavila je njegova obitelj. 74-godišnjak je nedavno primljen u bolnicu zbog abdominalnih tegoba, a pretrage su pokazale kako boluje od malignog tumora te će uskoro započeti s liječenjem.

- Kevin je nedavno primljen u bolnicu zbog daljnjih pretrage vezanih uz abdominalne simptome koji ga muče dulje vrijeme. Te su pretrage otkrile rak protiv kojeg će se Kevin uskoro početi liječiti. Zahvalan je medicinskom timu na intervenciji i nastavku njege. Tijekom ovih teških vremena, obitelj moli za privatnost i neće davati daljnje izjave - stoji u priopćenju Keeganovih najbližih.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Nedugo nakon što je njegova dijagnoza postala službena, reagirao je i Newcastle United, klub u kojem je Keegan proveo šest godina kao trener i vodio ih do dva druga mjesta u poretku Premier lige (1995./96. i 1996./97.) što su im do danas ostali najbolji ligaški plasmani od 1927. kada su posljednji (četvrti) put osvojili naslov prvaka.

- Naš bivši igrač i trener Kevin Keegan započet će liječenje nakon dijagnoze raka, nakon hospitalizacije zbog daljnje procjene dugotrajnih abdominalnih simptoma. King Kev, uz tebe smo u svakom koraku. Želimo brzi i potpuni oporavak - napisali su.

Keegan je Newcastle vodio od 1992. do 1997. i 2008. Za Svrake je nastupao i kao igrač te je u 85 nastupa postigao 49 golova i dodao 17 asistencija.

Igrački se proslavio u Liverpoolu gdje je od 1971. do 1977. osvojio tri naslova prvaka Engleske, jedan naslov prvaka Europe i dva UEFA kupa. Nakon toga preselio je u HSV gdje je dvije godine zaredom (1978. i 1979.) osvojao Zlatnu loptu - najprestižniju individualnu nagradu u svijetu nogometa. 

Za engelsku reprezentaciju nastupio je 63 puta i zabio 21 gol. Bio je i izbornik Gordog Albiona od 1999. do 2000. Smatra ga se jednim od najboljih engleskih nogometaša svih vremena, a vijest o njegovoj dijagnozi potresla je tamošnje ljubitelje nogometa.

Ključne riječi
zlatna lopta rak Kevin Keegan

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Hazl113
Hazl113
21:18 07.01.2026.

Ma daj zamisli. Sportaši inače ne obolijevaju od takvih zločudnih bolesti. Ni prvi ni zadnji.

Avatar Tombstone
Tombstone
20:54 07.01.2026.

Zvali su ga Mighty Mouse....igracina.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!