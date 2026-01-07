Tužne vijesti pogodile svijet nogometa: Jedan od najvećih britanskih igrača svih vremena ima rak

Legenda engleskog Liverpoola i njemačkog HSV-a, Kevin Keegan, ima rak objavila je njegova obitelj. 74-godišnjak je nedavno primljen u bolnicu zbog abdominalnih tegoba, a pretrage su pokazale kako boluje od malignog tumora te će uskoro započeti s liječenjem.

- Kevin je nedavno primljen u bolnicu zbog daljnjih pretrage vezanih uz abdominalne simptome koji ga muče dulje vrijeme. Te su pretrage otkrile rak protiv kojeg će se Kevin uskoro početi liječiti. Zahvalan je medicinskom timu na intervenciji i nastavku njege. Tijekom ovih teških vremena, obitelj moli za privatnost i neće davati daljnje izjave - stoji u priopćenju Keeganovih najbližih.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nedugo nakon što je njegova dijagnoza postala službena, reagirao je i Newcastle United, klub u kojem je Keegan proveo šest godina kao trener i vodio ih do dva druga mjesta u poretku Premier lige (1995./96. i 1996./97.) što su im do danas ostali najbolji ligaški plasmani od 1927. kada su posljednji (četvrti) put osvojili naslov prvaka.

- Naš bivši igrač i trener Kevin Keegan započet će liječenje nakon dijagnoze raka, nakon hospitalizacije zbog daljnje procjene dugotrajnih abdominalnih simptoma. King Kev, uz tebe smo u svakom koraku. Želimo brzi i potpuni oporavak - napisali su.

Our former player & manager, Kevin Keegan will undergo treatment after being diagnosed with cancer having been admitted to hospital for further evaluation of ongoing abdominal symptoms.



King Kev. We're with you every step of the way. Hoping for a full and speedy recovery 🙏🖤🤍 pic.twitter.com/yLVSJWMrKf — Newcastle United (@NUFC) January 7, 2026

Keegan je Newcastle vodio od 1992. do 1997. i 2008. Za Svrake je nastupao i kao igrač te je u 85 nastupa postigao 49 golova i dodao 17 asistencija.

Igrački se proslavio u Liverpoolu gdje je od 1971. do 1977. osvojio tri naslova prvaka Engleske, jedan naslov prvaka Europe i dva UEFA kupa. Nakon toga preselio je u HSV gdje je dvije godine zaredom (1978. i 1979.) osvojao Zlatnu loptu - najprestižniju individualnu nagradu u svijetu nogometa.

Za engelsku reprezentaciju nastupio je 63 puta i zabio 21 gol. Bio je i izbornik Gordog Albiona od 1999. do 2000. Smatra ga se jednim od najboljih engleskih nogometaša svih vremena, a vijest o njegovoj dijagnozi potresla je tamošnje ljubitelje nogometa.