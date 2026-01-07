Naši Portali
ŠEŠKO PREKINUO SUŠU

Novi kiks Manchester Uniteda: Crveni vragovi prosuli bodove i s novim trenerom

Premier League - Burnley v Manchester United
Craig Brough/REUTERS
Autor
Edi Džindo
07.01.2026.
u 23:19

Slovenac je prvo u 50. minuti na asistenciju Fernandesa, a potom i u 60. minuti na asistenciju Dorgua zabio dva vrlo kvalitetna, prava centarforska zgoditka i tako prekinuo veliku sušu od devet uzastopnih utakmica bez pogotka

Ni nakon uručenog otkaza Rubenu Amorimu Manchester United ne može na zelenu granu. U prvoj utakmici pod privremenim trenerom te igračkom legendom kluba, Darrenom Fletcherom, United je na gostovanju kod Burnleyja remizirao 2:2 u sklopu 21. kola engleske Premier lige. 

Momčad koja se bori za ostanak je na svojem stadionu došla u vodstvo prilično bizarnim pogotkom u 13. minuti susreta. Bashir Humphreys je uputio jedan centaršut s lijeve strane, u blok je na vrlo slabašan način pokušao ići stoper Uniteda Ayden Heaven, lopta mu se odbila od nogu te totalno prevarila vratara Sennea Lammensa i ušla u mrežu Uniteda. Budući da sam centaršut nije išao u okvir gola, ovo se pisalo kao autogol Haydena.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

United je apsolutno dominirao protiv momčadi iz donjeg doma lige, ali lopta u prvom poluvremenu nije ulazila u gol. Međutim, u drugom poluvremenu je konačno proradio Benjamin Šeško. Slovenac je prvo u 50. minuti na asistenciju Fernandesa, a potom i u 60. minuti na asistenciju Dorgua zabio dva vrlo kvalitetna, prava centarforska zgoditka i tako prekinuo veliku sušu od devet uzastopnih utakmica bez pogotka. Podsjetimo, United je ovog ljeta doveo Šeška iz Leipziga za čak 76,5 milijuna eura, a Slovenac je trenutačno na učinku od četiri pogotka iz 18 nastupa.

Konačno su navijači Uniteda odahnuli i mislili da će doći do prve pobjede nakon razočaravajućih remija protiv Wolverhamptona i Leedsa, no potom se u 66. minuti susreta ukazao domaći ofenzivac Jaidon Anthony koji je fantastičnim udarcem iz daljine pogodio sami kut Unitedovog gola za izjednačenje i konačnih 2:2. 

Još jedan ludi susret s pregršt pogodaka imali smo priliku vidjeti na St. James Parku, gdje su nogometaši Newcastle Uniteda ugostili Leeds United, a sve je na kraju završilo rezultatom 4:3 za domaćina.

Leeds je tri puta na teškom gostovanju imao vodstvo, a Newcastle se triput vraćao u egal. Prvo je za goste pogodio Brenden Aaronson u 32. minuti, izjednačio je Harvey Barnes u 36. minuti, da bi novo vodstvo gostima u sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena dao ove sezone odlični Dominic Calvert-Lewin pogotkom s bijele točke. 

Svrake su opet došle do izjednačenja, ovaj put pogotkom Joelintona u 54. minuti, a Leeds je ponovno preko Aaronsona došao do vodstva u 79. minuti. Kao što je zaključeno prvo poluvrijeme, kaznenim udarcem u sudačkoj nadoknadi, tako smo mislili da je zaključeno i drugo, kad je Bruno Guimaraes bio precizan s bijele točke za Newcastle, postavivši konačnih 3:3.

Međutim, u nevjerojatnoj 12 minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena, odnosno 102. minuti susreta, ako tako želite, dogodio se novi šok za Leeds jer je Harvey Barnes zabio svoj drugi pogodak na susretu i poslao domaće navijače u totalan delirij.


   


      Standings provided by Sofascore
   

