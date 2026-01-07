Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVO PRIZNANJE

Yamal i službeno najskuplji igrač na svijetu: Među prvih 100 našao se i jedan Hrvat

Spanish Super Cup - Semi Final - FC Barcelona v Athletic Bilbao
Foto: VINCENT WEST/REUTERS
1/4
VL
Autor
Hina
07.01.2026.
u 23:02

Yamal, 18-godišnji europski prvak sa Španjolskom, predvodi listu ispred napadača Erlinga Haalanda vrijednog 255 milijuna eura

Barcelonin napadač Lamine Yamal vrijedi 343 milijuna eura te je najskuplji nogometaš svijeta, a među sto najvrednijih je i hrvatski branič Joško Gvardiol, izvijestio je Međunarodni centar za sportske studije (CIES) u izvještaju objavljenom u srijedu.

Taj statistički ured, sa sjedištem u Švicarskoj, ima svoju metodologiju izračuna cijena prema kojoj je samo jedan Hrvat među sto najskupljih igrača.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Gvardiol, 23-godišnji branič, koji je u nedjelju ozlijedio nogu nastupivši za Manchester City, procijenjen je na 95.3 milijuna eura. Time je 28. po vrijednosti na svijetu.

Yamal, 18-godišnji europski prvak sa Španjolskom, predvodi listu ispred napadača Erlinga Haalanda vrijednog 255 milijuna eura i Kyliana Mbappea s cijenom od 201 milijun.

CIES je objavio ove podatke dok traje zimski prijelazni rok.

Popis najskupljih nogometaša prema CIES-u:

1. Lamine Yamal (Barcelona)  - 343 milijun eura

2. Erling Haaland (Manchester City) - 255 milijuna

3. Kylian Mbappe (Real Madrid) - 201 milijun

4. Jude Bellingham (Real Madrid) - 153 milijuna

5. Michael Olise (Bayern) - 137 milijuna

6. Florian Wirtz (Liverpool) - 136 milijuna

7. Desire Doue (PSG) - 135  milijuna

8. Joao Neves (PSG) - 131 milijuna

9. Arda Guler (Real Madrid) - 130.3 milijuna

10. Pedri Gonzalez (Barcelona) - 130 milijuna
Ključne riječi
najskuplji nogometaš Joško Gvardiol Lamine Yamal

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premier League - Manchester City v Brighton & Hove Albion
Video sadržaj
SJAJNA PREMIER LIGA

Luda večer u Engleskoj! City opet bez pobjede, Chelsea i Tottenham upisali nove kikseve

Podsjetimo, bila je ovo prva utakmica za Manchester City nakon što su se u prošlom kolu teško ozlijedila oba stopera, Ruben Dias i Joško Gvardiol, tako da su starteri bili Abdukodir Khusanov i Max Alleyne, kojeg je City prekjučer povukao s posudbe u Watfordu jer jednostavno više nema opcija u kadru. Osim Gvardiola i Diasa, Cityju na raspolaganju nisu ni Kovačić, Marmoush, Ait-Nouri, Bobb, Savinho i Stones

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!