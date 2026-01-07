Panika u Kremlju, čovjek kojeg se Putin najviše boji postao ključna figura: 'Spremni smo za vas'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je šefa vojne obavještajne službe (GUR), general-pukovnika Kirila Budanova novim šefom svojeg ureda. Ova odluka, objavljena 2. siječnja, dolazi nakon ostavke dugogodišnjeg saveznika Andrija Jermaka usred korupcijskog skandala i predstavlja značajan pomak prema jačanju sigurnosnog i obavještajnog fokusa u vrhu vlasti. Budanov, poznat po smjelim operacijama protiv Rusije, uključujući lažiranje smrti proukrajinskog ruskog milicijskog zapovjednika Denisa Kapustina čime je prevario moskovske obavještajce da plate 500.000 dolara nagrade, smatra se jednim od najpopularnijih ukrajinskih vojnih lidera. Ruske službe pokušale su ga likvidirati više od deset puta, uključujući bombaški napad na automobil 2019.

"Zemlji je sada potrebna veća usredotočenost na sigurnosna pitanja, razvoj obrambenih snaga i diplomatski pregovarački put", poručio je Zelenski, dodajući da Budanov ima "specijalizirano iskustvo i snagu za postizanje rezultata". Budanov je prihvatio poziv, ističući da je to "čast i odgovornost u povijesnom trenutku za Ukrajinu". Imenovanje dolazi nakon ostavke Andrija Jermaka krajem studenog 2025., nakon pretresa njegova stana u sklopu velike istrage o korupciji u energetskom sektoru. Jermak, bliski prijatelj Zelenskog i ključni pregovarač, bio je meta kritika zbog prevelike koncentracije moći.

Analitičari vide dolazak Budanova kao signal jačanja ratne strategije usred američkih napora za mir pod vodstvom predsjednika Trumpa, koji je izjavio da je mirovni sporazum "90 posto gotov". Neki vjeruju da to ukazuje na pripremu za mogući neuspjeh pregovora i nastavak borbe.

Jedan izvor je za Daily Mirror rekao: "Dolazimo do ključne faze rata i svi žele da uskoro završi. Ali za budućnost Ukrajine vrlo je važno kakvo je rješenje i kako pregovarati između Putinove nespremnosti da promijeni stav i očitog neprijateljstva predsjednika Trumpa prema Kijevu". "Istodobno je Trump mnogo puta pokazao svoj entuzijazam za održavanje onoga što smatra prijateljstvom s Putinom - a za pregovaranje je potreban strateg. Ali istovremeno se predsjednik priprema za neuspjeh ovih takozvanih mirovnih pregovora i za nastavak rata, pa će Budanov učvrstiti sigurnost u višim ešalonima vlasti", dodao je.

"Ovo je velika poruka Putinu - 'spremni smo za vas i nećete pobijediti'. Predsjednik ima svog glavnog čovjeka koji radi uz njega, stalno ga savjetuje, a to je znak da će Zelenski osmisliti strategiju za Ukrajinu kako bi postigao najbolji mogući rezultat", kazao je izvor.