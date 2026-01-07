Najskuplji igrač u povijesti Dinama raskida ugovor i napušta Serie A: Seli u egzotične krajeve

Kada je 2015. svojim transferom donio RNK Splitu pet milijuna eura Marko Rog postao je, i do danas ostao, najskuplji igrač u povijesti zagrebačkog Dinama. Godina dana na Maksimiru bila je dovoljna da uvjeri čelnike Napolija da ga dovedu na posudbu u ljeto 2016., a potom i otkupe za 13 i pol milijuna eura godinu dana kasnije.

Zadržao se u Napulju sve skupa pet godina, uz po jednu posudbu u Sevilli i Cagliariju, prije nego što je 2020. trajno prešao u Cagliari za 15 milijuna eura. U početku je bio jedan od ključnih igrača kluba sa Sardinije, no s vremenom je izgubio svoje mjesto u momčadi pa je prošlu sezonu proveo na posudbi u Dinamu te je u povratničkoj sezoni odigrao 31 utakmicu i upisao jedan gol i tri asistencije.

Jasno mu je poručeno kako se u Italiji više ne računa na njega, no nije uspio pronaći angažman prošlog ljeta iako je progovarao s Rijekom i turskim Karagümrükom. Tako je prvu polovicu sezone proveo u Cagliariju gdje je odigrao samo 45 minuta te se u siječnju odlučio na raskid ugovora.

Talijanski mediji pišu kako mu klub neće praviti probleme i pustit će ga ode, a poznato je i gdje će nastaviti karijeru. Njegova sljedeća destinacija trebali bi biti Ujedinjeni Arapski Emirati, gdje će potpisati za još uvijek neimenovani klub.