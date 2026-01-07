Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
USKORO NA RTL-U

FOTO Naš popularni rukometaš novi je 'Gospodin Savršeni'! Evo tko mu je najveća životna potpora

Foto: Instagram
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
07.01.2026.
u 11:33

Naš poznati rukometaš novi je predstavnik za Hrvatsku u reality showu "Gospodin Savršeni", a njegova bolna životna priča nikog neće ostaviti ravnodušnim.

RTL ovih dana na ekranima emitira prve kadrove nove sezone reality showa "Gospodin Savršeni". Naime, ponovno će sudjelovati dvojica muškaraca pa će tako Hrvatsku predstavljati rukometaš Karlo Godec, a dok će susjednu Srbiju predstavljati model Petar Rašić. - Volim kad mi ljudi daju isto to što ja dajem njima, a to je sve - iskrenost, povjerenje pa onda što bude. Nisam imao baš lagano djetinjstvo, rano sam ostao bez oca - priznao je emotivno Karlo u najavi nove sezone, prenose neki mediji. Inače, ovaj 26-godišnji mladić prve je rukometne korake napravio u zagrebačkom Medveščaku, a gdje je igrao punih 11 godina. S juniorskom reprezentacijom osvojio je srebro na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj 2019., a 2021. debitirao je za seniorsku reprezentaciju Hrvatske. Igra na poziciji lijevog krila, a ovaj 194 centimetra visok mladić uz treninge i obaveze na zadnjoj godini studija kondicijske pripreme sportaša na Kineziološkom fakultetu, čini se, ima dovoljno vremena za realizaciju svih svojih ambicija.

Sport je njegova najveća ljubav, a upravo je o tome progovorio prošle godine za časopis Story. - Kombinacija sporta i bilo čega drugog teška je i naporna. Volim raditi više stvari odjednom, što nije dobro jer uvijek jedna pati. Zato imam suradnika koji mi jako olakšava posao pa mogu kombinirati profesionalni sport i vlastito poslovanje. Naravno da tu ima i neprospavanih noći, ali sve je to dio puta prema uspjehu - priznao je Karlo koji je ujedno i vlasnik modnog brenda za sportsku odjeću. Najveća podrška u životu mu je upravo mama. Ranije je imao i djevojku koja mu je bila podrška i s kojom je provodio sve svoje slobodno vrijeme.

FOTO Maja Šuput pobjegla na drugi kraj svijeta sa Šimom! Izvodili su ljubavne vratolomije
1/61

Podsjetimo, u prvoj sezoni ovog popularnog reality showa glavnu ulogu "Gospodina Savršenog" nosio je Goran Jurenec koji je osvojio zanosnu Hanu Rodić. U drugoj sezoni "Savršeni" je bio Mijo Martić, a dok je u trećoj nastupio Toni Šćulac. U četvrtoj sezoni po prvi put su bila dvojica muškaraca koja su se borila za srca prave odabranice, a to su bili Splićanin Šime Elez i Miloš Mićović. Ostaje nam vidjeti kako će dvojica novih kandidata snaći u ovim televizijskim ulogama.

Ključne riječi
Karlo Godec show RTL Gospodin Savršeni showbiz

Komentara 3

Pogledaj Sve
CC
ceterum censeo
13:02 07.01.2026.

Sad je i RTL počeo širiti "bratstvo i jedinstvo" sa istočnim susjedima. A to nije jedina emisija u kojoj se to opet pokušava podvaliti Hrvatima. Debeli razlog da RTL uopće ne otvaram.

Avatar VargaiBoric
VargaiBoric
11:52 07.01.2026.

Šimi je ovo zadnja zima na moru...😔

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
4
piše Samir Milla

Godina odličnih serija koju je zaključio Vince Gilligan: Evo koje se serije nalaze u top 10

Počelo je s briljantnom "Adolescencijom", nastavilo se povratkom favorita kao što su "Bijeli lotos" i "Severance", no kraj godine obilježio je genijalni um Vincea Gilligana. Autor remek-djela "Breaking Bad" i "Better Call Saul" vratio se u impresivnom stilu serijom "Pluribus", u kojoj u glavnoj ulozi briljira Rhea Seehorn, čija je izvedba Kim Wexler u seriji "Better Call Saul" ostavila neizbrisiv trag, no izgleda da će je nadmašiti u ovoj seriji, koja joj je već donijela nominaciju za Zlatni globus

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!