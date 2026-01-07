FOTO Naš popularni rukometaš novi je 'Gospodin Savršeni'! Evo tko mu je najveća životna potpora

RTL ovih dana na ekranima emitira prve kadrove nove sezone reality showa "Gospodin Savršeni". Naime, ponovno će sudjelovati dvojica muškaraca pa će tako Hrvatsku predstavljati rukometaš Karlo Godec, a dok će susjednu Srbiju predstavljati model Petar Rašić. - Volim kad mi ljudi daju isto to što ja dajem njima, a to je sve - iskrenost, povjerenje pa onda što bude. Nisam imao baš lagano djetinjstvo, rano sam ostao bez oca - priznao je emotivno Karlo u najavi nove sezone, prenose neki mediji. Inače, ovaj 26-godišnji mladić prve je rukometne korake napravio u zagrebačkom Medveščaku, a gdje je igrao punih 11 godina. S juniorskom reprezentacijom osvojio je srebro na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj 2019., a 2021. debitirao je za seniorsku reprezentaciju Hrvatske. Igra na poziciji lijevog krila, a ovaj 194 centimetra visok mladić uz treninge i obaveze na zadnjoj godini studija kondicijske pripreme sportaša na Kineziološkom fakultetu, čini se, ima dovoljno vremena za realizaciju svih svojih ambicija.

Sport je njegova najveća ljubav, a upravo je o tome progovorio prošle godine za časopis Story. - Kombinacija sporta i bilo čega drugog teška je i naporna. Volim raditi više stvari odjednom, što nije dobro jer uvijek jedna pati. Zato imam suradnika koji mi jako olakšava posao pa mogu kombinirati profesionalni sport i vlastito poslovanje. Naravno da tu ima i neprospavanih noći, ali sve je to dio puta prema uspjehu - priznao je Karlo koji je ujedno i vlasnik modnog brenda za sportsku odjeću. Najveća podrška u životu mu je upravo mama. Ranije je imao i djevojku koja mu je bila podrška i s kojom je provodio sve svoje slobodno vrijeme.

Podsjetimo, u prvoj sezoni ovog popularnog reality showa glavnu ulogu "Gospodina Savršenog" nosio je Goran Jurenec koji je osvojio zanosnu Hanu Rodić. U drugoj sezoni "Savršeni" je bio Mijo Martić, a dok je u trećoj nastupio Toni Šćulac. U četvrtoj sezoni po prvi put su bila dvojica muškaraca koja su se borila za srca prave odabranice, a to su bili Splićanin Šime Elez i Miloš Mićović. Ostaje nam vidjeti kako će dvojica novih kandidata snaći u ovim televizijskim ulogama.