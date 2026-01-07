Hrvatska se probudila na minusima, a bit će još gore: Stiže i nova promjena vremena

Hrvatska je na udaru hladnog vala

DHMZ je ažurirao prognozu, sutra minusi ponegdje idu i do -14

U petak stiže novo naoblačenje sa zapada

7:50 - Tijekom noći je u Zagrebu došlo do prestanka padalina, što je omogućilo učinkovitije čišćenje prometnica. Sve raspoložive ekipe Zagrebačkih cesta radile su na održavanju prohodnosti cesta u Zagrebu. Kontinuiranim radom, ralice su do 6 sati ujutro prošle sve glavne ceste po kojima ide javni gradski prijevoz (ceste I. reda) koje su prohodne za prometovanje. U prvoj smjeni jutros nastavljaju se aktivnosti čišćenja snijega na 2.500 km cesta kolnicima i detaljno čišćenje raskrižja, mostova i ostalih nerazvrstanih cesta, kao i preventivno soljenje kolnika. Zbog velike potrošnje soli, dodatno su angažirani kooperanti na razvoženju soli i sipine prema bazama Zagrebačkih cesta, priopćili su iz Holdinga.

FOTO Pogledajte kako Zagreb izgleda jutros, najveća opasnost vreba na pločnicima

7:45 - Zbog snijega na kolniku, autobusne linije 115 i 207 ne prometuju, a linija 126 prometuje skraćeno do starog okretišta, izvijestio je ZET.

7:35 - Prema podacima DHMZ-a od 7 sati, najviše snijega je na Zavižanu, gdje je izmjeren 61 centimetar. Slijede Gospić s 51 centimetrom te Puntijarka s 49 centimetara. U Delnicama je izmjereno 38 centimetara, a u Ogulinu 39 centimetara snijega. Na području Zagreba ukupna visina snijega kreće se od 22 centimetra na Griču do 29 centimetara na zagrebačkom aerodromu, dok je na Maksimiru izmjereno 24 centimetra, uz 17 centimetara novog snijega. Krapina bilježi 20 centimetara, Varaždin 24, a Koprivnica 25 centimetara snijega. U Bjelovaru i Požegi je izmjereno 19 centimetara snijega, dok Slavonski Brod ima 14 centimetara. Osijek i okolica bilježe između 10 i 12 centimetara snježnog pokrivača.

7:15- Snijeg pada mjestimice u središnjoj Hrvatskoj, Lici, Gorskom kotaru i Slavoniji. Zimski su uvjeti i zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na cestama u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, dijelu Slavonije, Istri, Hrvatskom primorju i pojedinim otocima sjevernog Jadrana (opširnije u izvješću). Na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih temperatura moguća je i poledica. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije. Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci/Istri te Dalmaciji i obratno. Prema Dalmaciji i obratno mogu samo osobna vozila. U priobalju i Gorskom kotaru puše olujni vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila

6:00 - Prema prognozi DHMZ-a danas će biti retežno oblačno, a u unutrašnjosti će mjestimice padati snijeg. Na moru većinom kiša, gdjegod na sjeveru i snijeg nošen burom, a u unutrašnjosti Dalmacije još tijekom prijepodneva može biti i pothlađene kiše koja se ledi u dodiru s tlom. Prema večeri prestanak oborine i smanjenje naoblake sa zapada. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu bura, umjerena i jaka, na udare i olujna, podno Velebita i orkanskim, a na krajnjem jugu te krajem dana prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka od -5 do -1, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana od 1 do 6, a prema jugu od 5 do 10 °C.

U četvrtak će biti pretežno sunčano, a ujutro u istočnim i južnom krajevima oblačnije uz moguću slabu oborinu. Vjetar slab, u istočnoj Hrvatskoj umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, na udare i olujna, sa sjevera u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak. U unutrašnjosti ujutro vrlo hladno. Najniža temperatura u središnjim i gorskim krajevima od -14 do -9, na istoku od -8 do -6 °C, najviša uglavnom od -5 do -2 °C. Na Jadranu najniža temperatura od -3 °C na sjeveru dijelu do 4 °C na krajnjem jugu, a najviša većinom između 4 i 8 °C.

Prema izgledima vremena DHMZ-a u unutrašnjosti u četvrtak prolazno smirivanje i mnogim predjelima barem djelomice sunčano. U petak novo naoblačenje sa zapada te mjestimice kiša koja se lokalno može i smrzavati pri tlu, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti susnježice i snijega. I u subotu mjestimice oborine na granici kiše i snijega, a u gorju uglavnom snijeg.

U četvrtak će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar, a u petak jugozapadnjak, u gorju i jak. Jutra u četvrtak i petak iznimno hladna, a u subotu ujutro osjetno manje hladno. Od petka maksimalna temperatura zraka iznad 0 °C. Na Jadranu u četvrtak pretežno sunčano, a zatim promjenljivo oblačno mjestimice s kišom. ponegdje u Dalmaciji potkraj petka i u prvom dijelu subote i obilnijom. U četvrtak će puhati umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, u petak pak umjereno do vrlo jako jugo, a u subotu će okrenuti na jaku buru. Jutra hladna, pa je u četvrtak i petak na sjevernom dijelu moguć i mraz. Već u petak maksimalna temperatura zraka osjetno viša, a u subotu i minimalna.

Izdana su upozorenja za cijelu Hrvatsku zbog hladnog vala. "Budite na oprezu zbog niskih temperatura koje se očekuju. Mogući su neki zdravstveni rizici kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika", upozorava DHMZ.

U sljedeća dva dana ujutro na kopnu vrlo hladno, uz najnižu temperaturu zraka ponegdje i nižu od -10 °C, javlja HRT. "U četvrtak barem djelomice sunčano, a od petka ponovno oborine, uglavnom na granici kiše i snijega - ponegdje i samo snijeg - uz postupan porast temperature zraka. Na Jadranu u četvrtak pretežno sunčano, zatim ponovno kiša, najprije na sjeveru. U četvrtak će puhati bura, prema otvorenom jak sjeverozapadnjak, a u petak jako jugo, s kojim će temperatura zraka porasti.", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Uz obalu će također biti vrlo hladno, a temperature bi mogle pasti i do -5 °C.Postupno zatopljenje uz umjeren i jak jugozapadnjak, a zatim snijeg koji će brzo prijeći u kišu i u gorju stiže u petak! Vikend bi s druge strane prema modelima ponovno mogao biti vrlo hladan, javlja Istramet.