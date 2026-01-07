Večernji list
FOTO Pogledajte prizore Zagreba punog snijega: Radnici i dalje čiste, posla ima napretek
Snijeg je stvorio ozbiljne probleme diljem Hrvatske.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Ulice Zagreba su, isto tako, imale ozbiljan snježni pokrivač.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Sve ekipe Zagrebačkih cesta održavale su prohodnost.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Tijekom noći s utorka na srijedu došlo je do prestanka padalina, pa je i čišćenje promenica bilo lakše.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Ralice su do 6 sati ujutro u srijedu prošle sve glavne ceste po kojima ide javni gradski prijevoz, a tijekom dana se akcija čišćenja nastavila.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Sada su uglavnom sve zagrebačke glavne prometnice prohodne.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Problematične su još neke sporedne ulice i nogostupi.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Ovako centar Zagreba izgleda u srijedu navečer.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
