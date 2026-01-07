Naši Portali
SKANDALOZNA PROSLAVA BOŽIĆA

Šešelj, Dačić i Brnabić slavili Božić uz pjesmu 'vrati se vojvodo na Dinaru ponovo'
Autor
Tomislav Krasnec
07.01.2026.
u 22:08

Nakon što je kroz studio prošao predsjednik Aleksandar Vučić, u redakciji beogradskog tabloida Informer organizirano je 'veliko božićno veselje' na kojem su se u jednom trenutku otvoreno počele pjevati četničke pjesme

Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić veselo je, sa smiješkom na licu, pratila izvođenje pjesme sa stihovima “vrati se vojvodo na Dinaru ponovo, vrati se vojvodo gdje si četnov'o”, koje je neki pjevač pjevao osuđenom ratnom zločincu i četničkom vojvodi Vojislavu Šešelju, i sve to u izravnom prijenosu “velikog božićnog veselja Informer Televizije” na dan kad pravoslavni vjernici slave Božić. Nakon te pjesme, u programu uživo iz redakcije prorežimskog beogradskog tabloida Informer, gdje je ranije danas u višesatnom intervjuu gostovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, otpjevan je splet četničkih pjesama. Tijekom kojih su i Ana Brnabić i ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić napustili studio, ali uz smiješak.

Pjevala se pjesma “Morem plovi jedna mala barka”, tijekom koje je, inspiriran stihovima “čiča Dražo, gdje je moje dijete, čuvaju ga srpske bajonete”, Šešelj izvadio 100 eura i zalijepio ih harmonikašu na čelo. Zatim i pjesma “Nad Kraljevom živa vatra seva, da vidimo kog četnika nema”. Na stihovima “a Deroka, mladog kapetana, mučki ubi četa partizana”, Šešelj je imao potrebu naglasiti svoju verziju koja završava s “banda partizana”, na što mu je pjevač odgovorio: “Tako je, vojvodo naš”. Uslijedila je pjesma “Gde si, deda, sakrio kokardu kad je čiča raspustio gardu”.

Pjevanju se pridružio i Dragan Vučićević, režimski propagandist i vlasnik Informera, koji je naručio i sljedeću improvizaciju od pjesme: “Gledaj  majko kako znaš za četnika da me daš”. Nakon tih stihova, Šešelj se okreće oko sebe i jednoj djevojci komentira, što se čuje preko mikrofona: “Oterasmo ovo đubre”. Nije jasno na koga je točno mislio, može se samo pretpostaviti, ali kad su Dačić i Ana Brnabić ranije odlazili čulo se još kako Vučićević, na neki Dačićev komentar (koji nejasno zvuči kao: “Šta sam ti rekao ja?”), govori: “Ali ovo je naše”. Vjerojatno misleći na pjesme.

Cirkus u programu Informera

Nešto ranije, Dačić je dobio mikrofon u ruke i otpjevao pjesmu “Kad zamirišu jorgovani”, a kad je između pjesama Dragan Vučićević prepričao upravo pristiglu vijest da je američki državni tajnik Marco Rubio najavio svoje putovanje u Dansku, očito na temu američke želje ovladavanja Grenlandom, ministrica Milica Đurđević naručila je pjesmu “Amerika, Amerika, zemlja velika, ali metar moga sela Amerika cela”. Komentirajući teritorijalne pretenzije SAD-a, Šešelj je rekao kako će, kad Amerika počne preuzimat Kanadu, Rusija zauzvrat dobiti cijeli Balkan.

- A onda ćemo se do kraja obračunati s titoistima. A ove godine su sazreli uvjeti da srušimo Kuću cvijeća i da usred Beograda podignemo spomenik Draži Mihajloviću. Pa neka crknu ovi titoisti - rekao je Šešelj, na što se s druge strane božićnog stola u razgovor uključio ministar Dačić, koji je rekao da je obišao cijeli svijet i da nitko ne pita za Dražu, svi pitaju za Tita. Dragan Vučićević dobacuje da “nije baš tako”, a Šešelj podbada Dačića komentarom: “Znaš jezike, pa zato si obišao”. Aludirajući, naravno, na to da bivši Dačić ne zna jezike. Potom Šešelj pokušava objasniti da je ideolog Dačićeve stranke Branko Ružić, čija je “rođena baba ostavila dedu i devetero djece i otišla za nekog Albanca…”, govori Šešelj. Dačić ga prekida, ali sve što uspijeva izgovoriti prije no što muzičari krenu s novom pjesmom (“Romanija” Halida Bešlića) je ovo: 

- Dobro, ajde više, aman. Šta si se toliko sad ti potresao zbog četnika, ajd sad! Pa, šuti, bre, ti si ovdje gost, bre, čovječe. Šta hoćeš više, gost si, šta je bilo?!

NI
Nikon1964
22:31 07.01.2026.

Bolje da cute i ne traze djavola.Moglo bi da se desi da umjesto na Dinari Vojvode da se Sahovnica zavijori nad Zemunom.

Avatar arba_arba
arba_arba
22:27 07.01.2026.

Vojkica vavik iskren, više napravi za jedinstvo Hrvata nego svi naši političari zajno.

Avatar Idler 3
Idler 3
22:23 07.01.2026.

Poturica je navek bil gori od Turčina...tak i ovo troje velkih Srba 😄

