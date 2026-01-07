Naši Portali
SERIE A

Inter s vatrenim u prvih 11 slavio na gostovanju i odvojio se na vrhu ljestvice

Serie A - Parma v Inter Milan
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Hina
07.01.2026.
u 23:45

Lazio i Fiorentina su odigrali 2-2, a sva četiri gola su pala u nastavku

Nogometaši Intera porazili su na gostovanju Parmu sa 2-0 u susretu 19. kola talijanskog prvenstva iskoristivši kiks Napolija koji je kod kuće odigrao 2-2 protiv Verone.

Inter je poveo u 42. minuti golom Federica Dimarca, a pobjedu "Nerazzurra" potvrdio je Marcus Thuram u osmoj minuti nadoknade. Petar Sučić je za Inter igrao do 69. minute.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Inter sada ima četiri boda više od Milana koji u četvrtak dočekuje Genou, te Napolija koji je kod kuće odigrao tek 2-2 protiv "davljenika" Verone.

Verona je povela u 16. minuti golom Martina Fresea, a na 2-0 je povećao Gift Orban golom iz kaznenog udarca u 27. minuti nakon što je Alessandro Buongiorno igrao rukom.

Scott McTominay je u 54. minuti zabio nakon ubačaja iz kornera vrativši domaćine u život. Domaćin je u 72. minuti uspio zabiti za 2-2, no pogodak Rasmusa Hojlunda je poništen jer je danski napadač igrao rukom što je izazvalo velike prosvjede domaćina. Pet minuta kasnije McTominay je po drugi put tresao suparničku mrežu. Međutim i njegov gol je poništen nakon asistencije VAR-a, ovoga puta zbog zaleđa.

U 82. minuti sve je bilo čisto. Luca Marianuci je sjajno ubacio, a Giovanni Di Lorenzo lijepo pogodio za 2-2. U završnici utakmice Napoli je pritisnuo želeći pobjedu, no bliže trećem golu bili su gosti. U trećoj minuti nadoknade Giovane je sam krenuo prema Napolijevim vratima, pokušao je lobom prevariti Vanju Milinkovića-Savića, ali je prebacio gol. Domagoj Bradarić je za Veronu igrao do 78. minute.

Lazio i Fiorentina su odigrali 2-2, a sva četiri gola su pala u nastavku.

Danilo Cataldi je u 52. minuti doveo domaćine u vodstvo, no "Viole" su okrenule rezultat golovima Robina Gosensa (56) i Alberta Gudmundssona (89-11m). Ipak, Pedro je iz kaznenog udarca u petoj minuti nadoknade postavio konačnih 2-2.

Toma Bašić je igrao za domaći sastav do 29. minute kada je napustio teren zbog ozljede, dok je Marin Pongračić igrao cijeli susret za goste.

Udinese je dohvatio gostujuće bodove porazivši Torino sa 2-1.

Nicolo Zaniolo (50) i Jurgen Ekkelenkamp (82) su zabili za momčad iz Udina, a poraz Torina ublažio je Cesare Casadei u 87. minuti. Nikola Vlašić je odigrao cijeli susret za Torino.

Atalanta je u Bologni slavila sa 2-0. Junak Atalantine pobjede bio je dvostruki strijelac Nikola Krstović. Prvi gol je zabio u 37. minuti na asistenciju Charlesa De Ketelaerea, a drugi u 60. minuti na dodavanje Martena De Roona.

Nikola Moro je za Bolognu igrao od 72. minute, dok Mario Pašalić nije nastupio za goste.

U četvrtak se sastaju Cremonese - Cagliari, te Milan - Genoa.

Inter vodi sa 42 boda, Milan i napoli imaju po 38, a Juventus i Roma po 36 bodova.

Ključne riječi
Serie A Parma Inter Petar Sučić

Premier League - Manchester City v Brighton & Hove Albion
