Boris Rogoznica s ruksakom na leđima otišao iz Hrvatske pa otkrio: 'Povratnu kartu nemam'

Domaći pjevač Boris Rogoznica još je jednom potvrdio svoj avanturistički duh, no ovoga puta čini se da je otišao korak dalje. Na svojem je Instagram profilu objavio fotografiju na kojoj s velikim osmijehom pozira na odlasku iz zagrebačke zračne luke, spreman za putovanje koje se uvelike razlikuje od uobičajenih turističkih aranžmana. U opširnom opisu otkrio je kako treću godinu zaredom hladnu hrvatsku zimu mijenja za toplije krajeve, no ovoga puta plan puta je potpuno neizvjestan.

"Putovanju se radujem kao pas šetnji. Nisu mi bitni ni luksuz, ni komfor, ni putna klasa. Bitno mi je iskustvo i osobni rast", napisao je Rogoznica, istaknuvši kako je odlučio napustiti Hrvatsku na neodređeno vrijeme. "Ovaj put idem na svoje najekstremnije putovanje do sada. Povratnu kartu nemam, jer ne znam gdje ću biti kad odlučim da je vrijeme za povratak", poručio je i dodao kako sa sobom ne nosi nikakvu prtljagu osim jednog ruksaka. U njemu se, kako je u šali naveo, uz osnovne potrepštine nalazi i oprema za snalaženje u prirodi poput mačete i samostrela. Njegova prva stanica je Doha u Kataru, gdje će se nekoliko dana pripremati za nastavak putovanja prema istoku.

Ova odluka ne čudi njegove vjerne pratitelje koji su već navikli na Borisove pustolovine. Glazbenik, poznat po hitovima poput "Samo Njoj" i "Da Nam Bude Lipo", posljednjih je godina često dijelio trenutke sa svojih egzotičnih putovanja. Nakon što je u travnju 2024. istraživao ljepote Tajlanda, u listopadu 2023. boravio je na Malti, a upravo su fotografije s tih putovanja često poticale nagađanja o njegovom ljubavnom životu, posebice zbog misteriozne brinete koja mu je pravila društvo. Ipak, čini se da je na ovu avanturu života krenuo sam, fokusiran isključivo na osobni rast i nova iskustva koja ga čekaju na nepoznatim destinacijama.

FOTO Prepoznajete li domaću glumicu i voditeljicu na ovoj fotki? Evo kako se mijenjala tijekom godina

Ovaj put, bez planova i bez povratne karte, Rogoznica je podigao ljestvicu i svojim pratiteljima obećao zanimljive priče s putovanja. Njegova hrabrost i spremnost da se odrekne komfora kako bi iskusio svijet na autentičan način inspirirala je mnoge.

Ispod objave su se ubrzo zaredali brojni komentari podrške i lijepih želja. Obožavatelji i prijatelji s oduševljenjem su dočekali njegovu najavu, a poruke poput "Sretno i čuvaj se", "Avanturista, uživaj!" i "Sretan put" preplavile su odjeljak za komentare. Čini se kako svi s nestrpljenjem iščekuju njegove buduće objave i izvještaje s terena.