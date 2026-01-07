Luda večer u Engleskoj! City opet bez pobjede, Chelsea i Tottenham upisali nove kikseve

Kao što je već postao i običaj, Premier liga nas je ponovno oduševila. U šest utakmica prvog termina večerašnjeg programa mogli smo vidjeti pregršt iznenađujućih rezultata, sjajnih golova, bizarnih crvenih kartona i svega ostalog što nam donosi najpopularnija liga svijeta.

Manchester City i treću utakmicu u nizu nije uspio doći do pobjede. Nakon remija protiv Sunderlanda i Chelseaja, momčad Pepa Guardiole je na svojem Etihadu remizirala 1:1 i s Brightonom. Po prikazanom na terenu, favorizirani domaćini su trebali odnijeti puni plijen, što vjerno prikazuje i omjer u broju udaraca (22:6), no Cityjeve zvijezde su nanizale velik broj promašenih velikih prilika. Građani su došli u vodstvo pogotkom Erlinga Haalanda s bijele točke u 41. minuti,čime je Norvežanin već sada došao do impresivne brojke od 150 pogodaka za klub. Brighton je, pak, izjednačio u drugom poluvremenu, točnije u 59. minuti sjajnim pogotkom Kaorua Mitome izvan kaznenog prostora.

Podsjetimo, bila je ovo prva utakmica za Manchester City nakon što su se u prošlom kolu teško ozlijedila oba stopera, Ruben Dias i Joško Gvardiol, tako da su starteri bili Abdukodir Khusanov i Max Alleyne, kojeg je City prekjučer povukao s posudbe u Watfordu jer jednostavno više nema opcija u kadru. Osim Gvardiola i Diasa, Cityju na raspolaganju nisu ni Kovačić, Marmoush, Ait-Nouri, Bobb, Savinho i Stones.

Nije City jedini favorit koji je večeras kiksao. U derbiju zapadnog Londona Fulham je na svojem Craven Cottageu svladao Chelsea rezultatom 2:1. Po mnogima se presudni trenutak utakmice dogodio prije svih pogodaka, u 22. minuti susreta kad je Marc Cucurella zaradio crveni karton prekršajem na zadnjem čovjeku u napadu. Fulham je poveo golom Raula Jimeneza u 55. minuti, Chelsea izjednačio golom Liama Delapa u 72., da bi konačnih 2:1u 81. minuti postavio fantastični Harry Wilson koji igra u formi života.

Do bodova nije uspio doći ni Tottenham, koji je na gostovanju kod Bournemoutha izgubio 3:2. Momčad Thomasa Franka sjajno je ušla u utakmicu pogotkom Mathysa Tela već u petoj minuti, no Bournemouth je do 36. minute preokrenuo rezultat golovima Evanilsona i El Juniora Kroupija. Trenutak večeri dogodio se u 78. minuti susreta kad je Joao Palhinha fenomenalnim škaricama pogodio za izjednačenje Tottenhama, no ni taj spektakularni potez nije mogao zaustaviti najljepšu priču večeri. Antoine Semenyo, koji nakon ovog dvoboja u 75 milijuna eura teškom transferu napušta Bournemouth i odlazi u Manchester City, je u posljednjim trenucima svoje posljednje utakmice za klub (peta minuta sudačke nadoknade) zabio za 3:2 te apsolutni delirij domaćih navijača. Prva je to pobjeda za Bournemouth nakon crnog niza od čak 11 utakmica bez slavlja.

Brentford je na svojem terenu suvereno svladao momčad Sunderlanda 3:0, a opet je svjetla pozornice preuzeo fantastični brazilski golgeter Igor Thiago. Centarfor Brentforda je nakon hat-tricka u prošlom kolu dodao i dva pogotka protiv Sunderlanda te tako došao na već 16 golova ove sezone. Konačnih 3:0 za Brentford je postavio Jehor Jarmoljuk, a utakmicu je uvelike obilježio i katastrofalan pokušaj 'Panenke' s bijele točke gostujućeg igrača Enza Le Feeja. Vratar Brentforda Caiomhin Kelleher je samo ostao na sredini i hladnokrvno uhvatio loptu, a Le Fee je bio vidno osramoćen.

Preostala dva susreta donijela su nam neodlučene rezultate. Everton je na svojem terenu s 'fenjerašem' Wolverhamptonom odigrao tek 1:1, no utakmicu je završio s devet igrača nakon što su isključeni s devet igrača. Michael Keane, koji je u 17. minuti zabio vodeći pogodak za karamele, zaradio je direktno isključenje zbog grubog starna, a posebno je bizaran bio crveni karton Jacka Grealisha, koji je pocrvenio tako što je dobio dva žuta kartona zbog dva različita prigovora. Za Wolvese je izjednačujući pogodak postigao Mateus Mane. Crystal Palace i Aston Villa su u Londonu odigrali bez pogodaka, 0:0.