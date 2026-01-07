Gdje su Janica i Ivica? S TV-kuće zvali su sve zvijezde, ali njih se nisu sjetili...

Točno mjesec dana uoči trenutka kada će se svijet okupiti u Italiji na svečanom otvorenju Zimskih olimpijskih igara Milano Cortina 2026, Warner Bros Discovery (WBD) predstavio je postavu zimskih olimpijaca koji će sudjelovati u praćenju svakog natjecanja diljem Europe. Kao dom Olimpijskih igara u Europi, WBD je okupio istinski panteon voditelja, analitičara i komentatora zimskih sportova kako bi ispričali priče Igara i njihovih sportaša. Među njima su i najuspješnija slovenska skijašica svih vremena s dvije olimpijske zlatne medalje Tina Maze; četverostruka njemačka olimpijska prvakinja u sanjkanju Natalie Geisenberger; Poljakinja Justyna Kowalczyk‐Tekieli, osvajačica dviju zlatnih medalja u skijaškom trčanju; Nizozemac Jochem Uytdehaage, dvostruki olimpijski pobjednik u brzom klizanju; te britanska olimpijska pobjednica u skeletonu s Igara u Vancouveru 2010., Amy Williams.

Ova zvjezdana ekipa okuplja 107 bivših sportaša s ukupno 218 nastupa na Zimskim olimpijskim igrama te impresivnih 109 medalja, od čega je 41 zlatna, čime bi WBD tim zauzeo 14. mjesto na vječnoj ljestvici medalja. Većinom će biti smješteni u posebno izgrađenim WBD-ovim studijima u samom srcu olimpijskog sela u Cortini, u snježnoj kupoli u Livignu, kao i na brojnim borilištima unutar četiri zemljopisna klastera Igara, ali i u studijima u odabranim europskim zemljama, kako bi se maksimalno približili sportašima i gledateljima donijeli autentično zimsko olimpijsko iskustvo. Čudno je kako se u WBD-u nisu sjetili Janice Kostelić ili brata Ivice koji bi sigurno imali što reći gledateljima...

– Kako bismo na autentičan način ispričali olimpijske priče i u potpunosti iskoristili snagu Igara za našu publiku, oslonili smo se na znanje i iskustvo nekih od najvećih sportaša koji su ikada nastupali na snijegu i ledu. Uz legendarne prvake u svakom sportu i glasove koji će odjeknuti diljem kontinenta, WBD tim osvijetlit će Milano Cortina 2026 kao nitko prije. Naš talentirani tim emitirat će programe iz samog srca Olimpijskog sela, iz najsuvremenijeg studija, ali i sa svih natjecateljskih borilišta, kako bi bio što bliže sportašima i otkrio svaku priču. U kombinaciji s prijenosima svih natjecanja na našim streaming platformama poput HBO Maxa, gledateljima ćemo pružiti vrhunsko olimpijsko iskustvo i dodatno potaknuti interes publike za Igre koje se vraćaju u Europu – rekao je Scott Young, izvršni potpredsjednik WBD Sports Europe.

Slaveći neke od nadahnjujućih sportaša koji će se sljedećeg mjeseca natjecati na snježnim padinama, WBD predstavlja i dva nova originalna dokumentarna filma u trajanju od 60 minuta. Dokumentarac „She Who Dares“ donosi priču o pet pionirskih britanskih skijašica i snowboarderica – mladih nada, predvodnica i uzora. Film pruža ekskluzivan pogled iza kulisa trening kampova reprezentacije Velike Britanije te donosi iskrene intervjue koji duboko istražuju osobne žrtve, vjeru u sebe i osnaživanje. U dokumentarcu sudjeluju snowboarderice Charlotte Bankes i Mia Brookes, freestyle skijašice Kirsty Muir, Zoe Atkin i Makayla Gerken Schofield te izvršna direktorica GB Snowsporta, Vicky Gosling.

Nadovezujući se na ovu priču, dokumentarac „Keep Calm and Slalom“ prati britanski slalomski skijaški trojac Davea Rydinga, Laurieja Taylora i Billyja Majora u pokušaju plasmana na Milano Cortina 2026 s iznimno ograničenim proračunom – manjim od jedan posto u odnosu na neke druge reprezentacije, poput talijanske. Ova priča o autsajderima prikazuje izazove i prepreke s kojima se suočavaju, ali i njihovu upornost i radnu etiku zahvaljujući kojima redovito nadmašuju očekivanja i ostvaruju svoje snove.

Oba dokumentarna filma premijerno će biti prikazana 2. veljače na Eurosportu i HBO Maxu diljem Europe, omogućujući gledateljima da se upoznaju s osobnostima koje ove zime jure prema olimpijskoj slavi u Italiji.

Praćenje Zimskih olimpijskih igara Milano Cortina 2026 na WBD-u započinje u srijedu, 4. veljače, uoči Svečanog otvorenja na legendarnom stadionu San Siro u petak, 6. veljače, te traje sve do Svečanog zatvaranja u nedjelju, 22. veljače. Eurosport će putem platforme HBO Max diljem Europe osigurati izravne prijenose svih natjecanja.