Hrabrost se nije isplatila: Tudor s igračem manje minimalno izgubio od PSG-a

U najvećem derbiju francuskog nogometa "Le Classiqueu", Paris Saint-Germain je pobijedio Marseille, kojeg vodi hrvatski stručnjak Igor Tudor, s 1:0.

Pogodak odluke postigao je Neymar u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. Dodajmo kako su gosti od 73. minute igrali s igračem manje nakon što je isključen Samuel Gigot.

PSG je mogao i uvjerljivije slaviti, no Pau Lopez je branio sjajno, a svojih prilika imali su i gosti.

Francuski prvak je prvih sedam minuta imao tri sjajne prilike, no Pau Lopez je dva puta zaustavio udarce Lionela Messija, a jednom Achrafa Hakimija. Vratar OM-a je u 19. minuti sjajno reagirao i na udarac Kyliana Mbappea, koji je zaprijetio i u 28. minuti, no španjolski vratar je bio sjajno raspoložen.

Prvu veliku priliku gosti su imali u 22. minuti, s ruba kaznenog udarac pucao je Jonathan Clauss, no Gianluigi Donnarumma je bio spreman. U 32. minuti zaprijetio je i Nuno Tavares, ali bez prave opasnosti za pariška vrata.

Kada se već činilo kako će prvi dio završiti bez golova, PSG je poveo. Verratti je oteo jednu loptu, Vitinha uposlio Mbappea koji je proslijedi do Neymara, a Brazilac prizemnim udarcem uz pomoć desne stative pogodio mrežu. Bio je to njegov deveti gol ove sezone u le Championnatu koliko je zabio i napadač Lillea Jonathan David.

Marseille je pokazao zube na otvaranju drugog dijela, u 52. minuti gosti su bili blizu izjednačenja, Alexis Sanchez je sjajno uposlio Claussa, ovaj pucao, no Donnarumma je odbio u korner.

Možda i ključan trenutak utakmice dogodio se u 73. minuti kada je Samuel Gigot zaradio crveni karton nakon prekršaja nad Neymarom. PSG je s igračem više raširio suparnika i znalački obranio pogodak prednosti.

U ranije odigranom susretu Rennes je pobijedio Lyon s 3:2, a za domaći sastav je od 56. minute igrao hrvatski reprezentativac Lovro Majer.

Rennes i Lyon su odigrali sjajnu utakmicu na Roazhon Parku. Gosti su poveli, Rennes je potom okrenuo rezultat, da bi Lyon izjednačio na 2-2. Ipak, Rennes je trećim golom došao do tri boda i peta uzastopne pobjede u svim natjecanjima.

Gosti su poveli u 23. minuti golom Alexandrea Lacazettea. Izjednačio je Mmartin Terrier u 38. minuti, a Amine Gouiri je u 47. minuti okrenuo rezultat. Lacazette je u 72. minuti svojim drugim golom vratio sve na početak, no Terrier je pet minuta kasnije zabio za 3-2. Bio je to njegov drugi gol na utakmici, te sedmi ove sezone. Za Rennes je od 56. minute zaigrao Majer.

Monaco i Clermont su odigrali 1:1, a za goste je zabio bivši napadač Dinama Komnen Andrić u 53. minuti. Za Monaco, koji je od 17. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Mohamed Camara, zabio je Breel Embolo u 31. minuti.

Nantes je protiv Bresta slavio preokretom sa 4:1. Domaćin je mogao do prednosti u 12. minuti, no Ludovic Blas nije uspio realizirati kazneni udarac. Kazna je stigla šest minuta kasnije kada je Noah Fadiga doveo goste u vodstvo. Ipak, Nantes je do konca poluvremena okrenuo rezultat golovima Mosesa Simon (35-11m) i Ignatiusa Ganagao (36). U nastavku susreta Mostafa Mohamed (70) i Moussa Sissoko (88) su zabili još dva gola za domaći sastav.

Auxere - Nica i Troyes - Ajaccio su remiziraliu 1:1, dok je u prvom nedjeljnom susretu Toulouse kod kuće sa 3:2 pobijedio Angers.

Na ljestvici vodi PSG sa 29 bodova, Lorinet ima 26, Lens je treći sa 24 boda, a OM je ostao na četvrtoj poziciji sa 23 boda.

