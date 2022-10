Tudor hrabro na PSG: 'Igrat ćemo napadački bez obzira na sve'

Park Prinčeva spreman je za derbi francuske Ligue 1. U najavi je to sjajna utakmica, ali glavno tek slijedi - vodeći PSG i trećeplasirani Marseille, čiju momčad vodi Igor Tudor, namjeravaju nam u nedjelju od 20:45 prirediti pravu bitku za bodove. Lov na pobjedu ujedno je i karta za čelno mjesto ljestvice, jer je razlika između ekipa u svega tri boda. Domaćini imaju 26, gosti su na 23, a između se smjestio Lorient s 25.

Susret je najavio trener gostiju Tudor, osvrnuvši se za početak na pobjedu nad Sportingom u Ligi prvaka..

- Dobili smo Sporting drugi put u nizu. Stanje u momčadi je jako dobro. Dečki su sretni, samouvjereni i motivirani. Pred nama je teška utakmica, ali smo u dobrom stanju nekoliko tjedana - uvodno je kazao.

Foto: Norbert Scanella Igor Tudor (Entraineur de l Olympique de Marseille) - Match de Ligue Des Champions 2022 (LDC) "Marseille - Francfort (0-1)" au stade Vélodrome, le 13 septembre 2022. 2022 Champions League (LDC) match "Marseille - Frankfurt (0-1)" at the Vélodrome stadium, September 13, 2022. Photo: Norbert Scanella / Panoramic / Bestimage/BESTIMAGE

Jedini poraz dosad Marseille je upisao baš u prošlom kolu, bolji je s 2:1 bio Ajaccio.

- Recimo da smo promašili tu utakmicu. No pretrčali smo 115 kilometara, što pokazuje da nam nije nedostajalo želje. S druge strane, nedostajalo je lucidnosti i efikasnosti u napadu. Ne zanima me nužno posjed lopte, ali on pokazuje kako stvaramo prilike i tjeramo protivnika na trčanje.

Parižani su na financijskom planu nedodirljivi, to mu je jasno.

- Želimo biti što bolji, a tu dolazimo do PSG-a čiji je budžet toliko visok da je to zapravo anomalija koja svima otežava. No prošlost je pokazala da se može. Ozbiljna smo momčad i budemo li na pravoj razini, možemo se nastaviti utrkivati s njima - ističe.

Ali, kalkulacija nema. Marseille će ići na pobjedu.

- Igrat ćemo napadački bez obzira na sve. Za to postoje dva razloga. Prvi je da vjerujem u ovo što radim, dok je drugi taj da nam je to donijelo rezultat. Nemoguće je to sada promijeniti. Kako objasniti igračima da ćemo promijeniti kompletnu filozofiju igre, a dobro nam ide? - pitao se.

Foto: JB Autissier Joie des joueurs du PSG apres le but de Kylian Mbappe (PSG) - Match de football en ligue 1 Uber Eats : PSG vs Nice (2-1) au Parc des Princes à Paris le 1er octobre 2022. Football match in Ligue 1 Uber Eats: PSG vs Nice (2-1) at the Parc des Princes in Paris on October 1, 2022. Photo: JB Autissier / Panoramic / Bestimage/BESTIMAGE

Dakle, taktika 'na glavu', ipak u PSG-u igraju Messi, Neymar, Mbappe... Nije li to preopasno, pitali su ga.

- Vjerujem da nije. Nije tako jednostavno, znam, ali prihvatit ćemo taj rizik. Moramo biti kompaktni i pomagati si međusobno - zaključio je Tudor.

