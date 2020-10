Hoće li hrvatska reprezentacija ostati i bez NBA igrača? Evo što kaže tajnik Fibe

U četvrtak kasno navečer, u pratnji sportskog direktora Fiba Europe Koste Ilijeva, u blic posjet Zagrebu stigao je Andreas Zagklis, glavni tajnik Svjetskog košarkaškog saveza. A prije no što će se već u petak popodne zaputiti natrag u Ženevu, ugledni gost je svoj brzopotezni boravak u Hrvatskoj Večernjakovom novinaru obrazložio ovako:

- S obzirom na protuepidemijske mjere u Švicarskoj, ovaj sam posjet morao obaviti unutar 24 sata inače bih ljude iz svog ureda vidio tek za 10 dana jer bih morao u samoizolaciju.

U takvim pandemijskim okolnostima, prvi Fibin operativac učinio je čast Hrvatskom košarkaškom savezu.

- Nakon što je lani vodstvo vašeg Saveza reizabrano, nazvao sam ih i čestitao kazavši im da su na dobrom putu daljeg razvoja hrvatske košarke i da će na tom putu imati Fibu uz sebe. Dijelom i zbog toga mi smo Hrvatskoj i Splitu povjerili organizaciju jednog od četiri muška kvalifikacijska turnira za nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju. I zbog svega toga bilo je važno da dođem i da se vidim sa Stojkom i Josipom, da vidim kako im Fiba još može pomoći. Dakle, svrha mog posjeta bila je produbljivanje suradnje s vašim nacionalnim Savezom ali i da upoznam vašeg premijera i da mu izrazim zahvalnost radi potpore koju pruža košarci.

A prvi Fibin operativac osjetio se počašćenim što ga je primio predsjednik Hrvatske vlade Andrej Plenković.

- I za mene i za Fibu bila je čast sresti političkog vođu koji, pored toliko obveza vezanih uz zaštitu zdravlja vaših građana i sigurnost zemlje, istovremeno shvaća koliko je sport važan dio oporavka zemlje od pandemije, primarno psihološki. A vidjelo se to i kroz podršku vodstvu HKS-a, Stojku i Josipu Vrankoviću, vezano uz organizaciju predolimpijskog kvalifikacijskog turnira u Splitu. S gospodinom Plenkovićem vodili smo i sportski i institucionalan razgovor i zahvalni smo mu što je u ovakvim vremenima našao vremena i za nas. A mi smo svojim dolaskom usred pandemije htjeli poručiti koliko je nama Hrvatska važna. Iskoristili smo posjet za supstancijalna pitanja ali i kao simbol podrške našim hrvatskim partnerima.

Još je nešto kod hrvatskog premijera dojmilo uglednog gosta iz svijeta sporta.

- Zadovoljstvo je bilo sresti političara koji toliko zna o košarci jer to je naš razgovor učinilo lakšim. Sretan sam što mu nismo morali objašnjavati što taj turnir za Hrvatsku znači a niti koliko je Hrvatska za nas važna u smislu razvoja novih igrača top razine.

Gost iz Ženeve na Markov trg nije došao praznih ruku.

- S obzirom da smo čuli da je igrao košarku u mladosti i da ju i sada ponekad zaigra, vašem premijeru smo donijeli službenu loptu Svjetskog prvenstva i nadamo se da će ju iskoristiti.

Na spomenutom turniru u Splitu, krajem lipnja i početkom srpnja 2021., kao i ostale reprezentacije koje imaju priliku kvalificirati se na Olimpijske igre, i Hrvatska bi mogla ostati bez usluga svojih NBA igrača. Jer, pomicanjem kalendara natjecanja i sljedeće ljeto bi se mogla igrati NBA košarka.

- Mi smo u stalnom kontaktu s uredom NBA lige i asocijacijom igrača čiji su članovi izrazili namjeru i jaku volju da igraju za svoje reprezentacije. Osim toga, između vlasnika klubova i igrača vode se i razgovori oko novog kolektivnog ugovora. Sve su to okolnosti unutar kojih se nadamo da će se u NBA kalendaru naći takva solucija koja bi internacionalcima, ali i Amerikancima i Kanađanima, omogućila da igraju za svoje reprezentacije. Mi doista vjerujemo da postoje kalendarske mogućnosti koje mogu zadovoljiti sva tri interesa - igrača, vlasnika NBA klubova ali međunarodnog košarkaškog eko sustava.

Ti kvalifikacijski turniri igrat će se po najstrožijim higijenskim standardima koji su već istestirani, a bit će provjereni i u balonima u kojima će se igrati kvalifikacijske utakmice za Eurobasket 2022.

- Mi smo već uspješno organizirali četiri turnira, u Mađarskoj turnir tri na tri, u Bugarskoj i na Cipru kvalifikacije za Ligu prvaka te u Ateni gdje je bio Final Eight Lige prvaka. Mi smo naše protokole radili u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, federacijama, ligama, klubovima i na sva ta četiri turnira nismo imali niti jedan pozitivan nalaz sudionika. Izvršni odbor Fibe odobrio je da se kvalifikacije za EP igraju u balonima kao rješenja s kojima će se reducirati putovanja sportaša a samim time i rizik od zaraze. Dakako, hoteli će biti ekskluzivno zakupljeni samo za igrače, testiranja prije i poslije turnira bit će obvezna. Sve će podrazumijevati vrlo visoke higijenske standarde, počevši s hotelom preko autobusa do dvorane. A sve su to, doista, sastojci balona.

Mogu li se i Olimpijske igre održati u balonu?

- Japanski organizatori i Međunarodni olimpijski odbor rade na scenarijima, istražuju sve modele koje su pojedine međunarodne sportske federacije koristile, a pripomogli smo i mi s našim iskustvima. Ne bih išao tako daleko da to nazovem balonom, jer on znači nešto specifično u smislu ulaza, no vjerujem da će u Tokiju biti primjenjene najbolje moguće mjere što će, dakako, ovisiti i o tome kakva će tog časa biti situacija s ovom pandemijom.

Pitali smo šefa svjetske amaterske košarke smeta li ga, a nas to žulja, što Hrvatska nema niti jednog kluba u europskim natjecanjima i to ne samo Fibinim.

- Sudjelovanje hrvatskog prvaka u Fibinoj Ligi prvaka trebao bi biti prioritet i mi ćemo to podržati. Ove godine smo imali 32 kluba iz 18 zemalja, bez Hrvatske. Ne bih sada ulazio u financije klubova, no mogu vam reći da su uvjeti sudjelovanja vrlo dobri i atraktivni za klubove koji imaju aspiraciju rasti. Jer, ako želite imati rast klubova i igrača, onda je potrebno da igrate i s top klubovima iz drugih zemalja. Uostalom, ako klubovi iz košarkaški manje razvijenih zemalja mogu sudjelovati, onda smo sigurni da mogu i vaši. Inače, drago mi je čuti da u vašim momčadi igra sve više mladih igrača koji su prije par godina bili europski kadetski prvaci.

Neriješeno pitanje više razine jest pak odnos Fibe i Eurolige koja izbjegava dogovor oko kalendara pa ni euroligaški igrači ne mogu igrati za svoje reprezentacije.

- Kao što ste mogli vidjeti, Udruga nacionalnih liga Uleb, ista ona organizacija koja je 2000. predvodila odvajanje od Fibe sada je reagirala i Europskoj komisiji podnijela žalbu protiv Eurolige odnosno na tvrtku koja ju poslovno vodi. A to znači da ulazimo u fazu u kojoj će ljudi razumjeti da interes europskih top klubova mora biti uravnotežen s interesom ostalih. A u tom kontekstu, Fiba će se uvijek zalagati za prisutnost reprezentacija i zaštitu nacionalnih liga. Mi moramo štititi naš europski model sporta koji nam omogućuje da razvijamo igrače i koji omogućava klubovima koji nisu elita da imaju pravo na ambiciju da i oni jednog dana dosegnu vrh.

Ključno je tu pitanje hoće li europski top klubovi, odnosno euroligaši, dozvoliti svojim internacionalcima da igraju za svoje reprezentacije? A to dosad, osim časnih iznimki, nije bio slučaj.

- U ovom slučaju je glavni element kalendarski konflikt u kojem Fiba pokazuje puno dobre volje unatoč čemu s druge strane nismo vidjeli fleksibilnost i spremnost da se kalendarski pomakne nekoliko utakmica. Moram naglasiti da kalendar reprezentacija nije tu da bi naudio velikim klubovima, već je tu da bi kreirao sinergiju između klupskih natjecanja i nacionalnih reprezentacija. Svi mi možemo imati koristi od Fibinih kvalifikacijskih prozora jer oni privlače pozornost i onih koji nisu "hard core" košarkaški fanovi a s momentuom stečenim za vrijeme utakmica reprezentacije takvi postaju novim "klijentima" odnosno novom publikom - zaključio je Zagklis.