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NE ODUSTAJU

HNS se zbog ogromnih sudačkih pogrešaka obratio FIFA-i: 'To je zloupotreba tehnologije'

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
06.07.2026.
u 20:11

Hrvatski nogometni savez poslao je dopis predsjedniku FIFA-e Gianniju Infantinu, u kojem smo izrazili duboko razočaranje i neslaganje zbog utakmice s Portugalom, ne zbog sudačkih odluka kao takvih, već zbog samog procesa koji je doveo do tih odluka

Još se nisu smirile strasti zbog kontroverznog ispadanja hrvatske nogometne reprezentacije sa Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Podsjetimo, vatreni su poraženi od Portugala s 2:1, a u sudačkoj nadoknadi kontroverzno je poništen izjednačujući pogodak Joška Gvardiola zbog zaleđa Marija Pašalića. U HNS-u se još nisu pomirili s takvim ishodom.

Hrvatski nogometni savez poslao je priopćenje FIFA-i u kojem se žale na odluke norveškog suca Espena Eskasa. Najviše se žale na pogrešnu upotrebu VAR tehnologije, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

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- Hrvatski nogometni savez poslao je dopis predsjedniku FIFA-e Gianniju Infantinu, u kojem smo izrazili duboko razočaranje i neslaganje zbog utakmice s Portugalom, ne zbog sudačkih odluka kao takvih, jer o njima se može razgovarati nakon svake utakmice, već zbog samog procesa koji je doveo do tih odluka.

Za početak, smatramo da je kod jedanaesterca za Portugal potpuno pogrešno primijenjen VAR-protokol i tu sudac nije trebao biti pozvan na pregled snimke. I, još važnije, kod izjednačujućeg pogotka Gvardiola, protivno nogometnim pravilima i smislu nogometa, dosuđeno je zaleđe Pašalića zbog nepostojećeg odigravanja lopte Matanovića, zato što je senzor tako pokazao.

Smatramo da je to zloupotreba tehnologije, koju pozdravljamo u nogometu, ali mislimo da ovakva primjena nije korisna ni FIFA-i, ni momčadima i ljubiteljima nogometa, i znamo da naš dopis neće umanjiti bol i razočaranje navijača i igrača, ali smatramo da je važno upozoriti FIFA-u i zatražiti detaljno obrazloženje svih odluka - rekao je glasnogovornik HNS-a, a njegove riječi prenosi Net.hr.
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija tehnologija zloupotreba priopćenje FIFA Hrvatski nogometni savez

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Ivanković za VL

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– Moj je dojam iznimno pozitivan. Ova utakmica s Portugalom pokazala je sav naš potencijal, dala nam je puno elemenata za optimizam da ćemo zadržati reprezentaciju koja će biti kompetitivna sa svima. I svaka čast izborniku Daliću koji je napravio laganu smjenu generacija koja se nije odrazila na rezultat. Sjetimo se promjena 2002. godine, tada nismo sličili ni na što

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