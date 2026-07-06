'Bilo bi smiješno da nakon svega netko kaže - dosta je bilo Dalića. Koliko znam, ima 4-5 ponuda

Za našu nogometnu reprezentaciju Svjetsko je nogometno prvenstvo završilo, Dalić i njegovi izabranici osnovni su cilj ostvarili, prošli su skupinu i onda ipak nisu imali sreće ili ih nije pratila pravda pa su ispali od Portugala u utakmici u kojoj su u drugom poluvremenu odigrali sjajno i svakako su više zaslužili. No, Matanović nije dovoljno skratio kosu pa ga je lopta navodno dirala i to nam uskratilo odlazak u produžetke i moguću priliku da odemo još korak dalje na ovom natjecanju.

Branko Ivanković iskusio je velika natjecanja s našom reprezentacijom, pa onda i kao izbornik Irana.

Od 1998. nismo tako igrali

Kakav je vaš dojam o našoj reprezentaciji na ovom Svjetskom prvenstvu?

– Moj je dojam iznimno pozitivan. Ova utakmica s Portugalom pokazala je sav naš potencijal, dala nam je puno elemenata za optimizam da ćemo zadržati reprezentaciju koja će biti kompetitivna sa svima. I svaka čast izborniku Daliću koji je napravio laganu smjenu generacija koja se nije odrazila na rezultat. Sjetimo se promjena 2002. godine, tada nismo sličili ni na što. Pozitivno je jer smo se ponašali kao natjecateljska momčad, u skupini razmišljaš samo o tome kako proći dalje, a onda smo pokazali potencijal u nokaut fazi. Panamu i Ganu smo 'morali' pobijediti i to smo i napravili, uzeli šest bodova i otišli u nokaut fazu. Tu smo za suparnika imali jednog od favorita. Mi od 1998. godine nismo prikazali tako dobru igru kao sad protiv Portugala u drugom poluvremenu, a to nije bilo kakva reprezentacija već vrlo ozbiljna. Samo su Ćiro Blažević i Zlatko Dalić prošli skupine na SP-u, a Dalić je bio drugi i treći na svijetu – u dahu nam je ispričao Branko Ivanković.

Puno je povika na suđenje, kako ste vi to vidjeli?

– VAR ne može procijeniti intenzitet nekog kontakta, to može samo sudac na terenu. Ako i samo takneš suparničkog igrača VAR zabilježi taj kontakt. Možda je Vlašićeva reakcija bila pomalo nespretna, ali kad bi se to sudilo onda bismo na svakoj utakmici imali po četiri, pet jedanaesterca, takvih minimalnih kontakata ima kod svakog ubačaja.

Stižu li promjene u našu reprezentaciju?

– Uvijek se radi dodatna selekcija, pojavit će se igrači koji su već pokazali kvalitetu i bit će kandidati za reprezentaciju. Gvardiol nije bio pravi zbog ozljede koju je imao, ali imamo igrače koji dolaze u najbolje igračke godine, obranu koja će ubuduće biti kvalitetna, imamo moderne vezne igrače, vidjet ćemo hoće li Matanović napredovati, kako će igrati Musa, hoće li Budimir nastaviti zabijati, ali javljaju se i novi igrači kao što je Beljo koji trebaju napraviti kontinuitet igara, bit će mladih koji dolaze.

Izborniku Daliću istekao je ugovor s HNS-om, nagađa se hoće li i treba li ostati.

Ima nekoliko ozbiljnih ponuda

– On je toliko toga dobroga napravio za reprezentaciju, nekakve dileme ne bi trebalo biti, ali sve ovisi o njegovim razmišljanjima. Bilo bi smiješno da nakon svega netko kaže – dosta je bilo Dalića. On nije bio sretan jer je bilo podsmjehivanja i omalovažavanja. Sad sve ovisi o njemu, pa on je uz Deschampsa najuspješniji izbornik na svijetu. Koliko znam, Dalić ima četiri-pet ponuda, a on će odlučiti kako dalje.

Kako vam se čini cijeli SP?

– Ovakvo veliko natjecanje ima dramatiku i neizvjesnost i sve želimo gledati. Nisam ljubitelj ovog proširenog prvenstva, iako su neke reprezentacije ugodno iznenadile, ali to ipak treba biti vrhunsko natjecanje. U redu je dati šansu manjim reprezentacijama, ali ne ide to preko noći, taj Curacao neće ništa dobiti s tim što je bio na SP-u, to ipak treba biti elitno natjecanje.

Tko vam je prvi favorit za naslov?

– Znalo se i prije početka da je Francuska odlična. Brazil mi se ne čini tako ozbiljan kao Francuska, nemaju spektakularnih zvijezda kao nekoć, nemaju ogromnu klupu kao Francuska. Francuzi imaju intenciju igrati ofenzivno, pa i s dosta rizika, a bez toga ne ide. Mi smo to sjajno demonstrirali u drugom poluvremenu protiv Portugala – kazao je Branko Ivanković.