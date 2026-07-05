Petar Sučić novi je vođa hrvatske reprezentacije, znaju to i u Real Madridu!

Dok je plakao nakon ispadanja protiv Portugala, prišao mu je Cristiano Ronaldo. Zagrlio ga je i, kako je Petar Sučić kasnije otkrio, poručio mu da je fantastičan igrač te da samo nastavi naporno raditi. U tom trenutku, u zagrljaju jednog od najvećih svih vremena, sažeta je cijela priča o Sučićevu putu do snova. Hrvatska nije prošla dalje, no pogled unaprijed sugerira jednu neospornu činjenicu, dobili smo igrača s kapacitetom novog vođe, igrača koji se unatoč porazu dokazao na najvećoj pozornici i zaslužio poštovanje nogometnih ikona poput Ronalda. Iako je Hrvatska prerano završila svoj put, Sučićeva izvedba bila je zalog za budućnost, najava da era nakon Luke Modrića ima čvrste temelje. Za mladića iz Livna bio je to gorak kraj, ali i definitivan ulazak u orbitu svjetskog nogometa.

Inteligentne varke

U samo tri utakmice grupne faze veznjak Intera predstavio se globalnoj publici. S jednim pogotkom i jednom asistencijom postao je pokretačka snaga Dalićeve momčadi. Protiv Engleske je, nakon inteligentne varke, poslužio Martina Baturinu za vodeći pogodak, a protiv Gane je sam preuzeo odgovornost. Na potopljenom terenu, s gotovo 25 metara, ispalio je neobranjiv projektil i proslavio ga stavivši loptu pod dres, u čast trudne supruge. Taj ga je potez učinio drugim najmlađim strijelcem Hrvatske na svjetskim prvenstvima, odmah iza Joška Gvardiola.

Dalić: 'Mi smo pokazali da možemo, ali prerano smo ispali s turnira! Ovo je definitivno kraj jedne ere' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Sučić je jedan od onih igrača koji su nevjerojatno brzo postali nezamjenjivi. Ima tehniku, radišan je, ima karakter i kvalitetu – nije štedio pohvale izbornik Zlatko Dalić.

U svijetu u kojem sportaši pomno grade svoj imidž, Sučić je potpuna antiteza. Nema Instagram, X ni TikTok. Ne objavljuje priče, ima potpuno drugačiji koncept.

– Nemam profile na društvenim mrežama. Ne volim gubiti vrijeme na to. Radije biram stvarni život. Nakon utakmica i treninga trebam se opustiti s obitelji – jednostavno objašnjava.

Ta prizemljenost vuče korijene iz djetinjstva u Kandiji, selu s tristotinjak stanovnika blizu Bugojna.

– Odrastao sam na maloj farmi. Tata voli krave pa sam mu kao dječak ponekad pomagao musti ih ujutro. Volio sam taj način života, provoditi dane vani – prisjetio se u jednom intervjuu u kojem je također otkrio da mu je baka platila prvu nogometnu školu, a otac ga tjerao da koristi obje noge.

Taj duh skromnog dečka sa sela ostao je utkan u njegov karakter, potencirajući da umjesto njega govore djela na terenu.

Njegov put od Bugojna, preko Zrinjskog do Dinama, bio je prirodan. Kao Hrvat iz Bosne i Hercegovine, odrastao je uz priče o vatrenima. Upravo je ta duboka povezanost, koju dijeli i s izbornikom Dalićem, rođenim Livnjakom, presudila da nakon 24 nastupa za mlađe selekcije BiH odabere Hrvatsku.

– Nije bila laka odluka. Ipak, kao Hrvatu, moja je najveća želja predstavljati Hrvatsku, moju domovinu. Najsretniji sam čovjek na svijetu kad igram za nju – izjavio je, potvrdivši da živi svoj dječački san.

U Dinamu se ekspresno nametnuo, osvojio sve domaće trofeje i nakon samo 51 nastupa osigurao transfer vrijedan 14 milijuna eura u Inter.

U Milanu se Sučićev uspon samo nastavio. Pod vodstvom novog trenera Cristiana Chivua, postao je ključni kotačić u pomlađivanju veznog reda koji se predugo oslanjao na veterane poput Çalhanoğlua i Mkhitaryana. U svojoj debitantskoj sezoni upisao je 34 nastupa, a njegove izvedbe, poput one protiv Torina kada je dirigirao igrom i upisao asistenciju, pokazale su da Inter u njemu dobiva igrača za iduće desetljeće. Hrvatski velikan Robert Prosinečki opisao ga je kao kompletnog igrača:

– Ima talent i ne boji se preuzeti odgovornost. Možda možete naći fizički snažnije veznjake, ali na kraju uvijek presuđuje kvaliteta...

Donosi novu dimenziju

Taktički, Sučić je polivalentan igrač koji donosi novu dimenziju. Iako se najbolje osjeća kao klasična šestica, u Interovoj 3-5-2 formaciji igra kao "mezzala", veznjak sa slobodom kretanja u oba smjera, s nevjerojatnom situacijskom inteligencijom. Ono što ga izdvaja jest nevjerojatna sposobnost driblinga i progresivnog nošenja lopte, čime lakoćom probija suparničke linije. Njegova vizija igre i mirnoća u donošenju odluka omogućuju mu da bude jednako opasan kao asistent i kao strijelac, a ne libi se koristiti obje noge za udarce iz daljine. Uz to, posjeduje maratonska pluća, redovito pretrčavši i više od 12 kilometara po utakmici.

Sjajne igre u dresu Intera i reprezentacije nisu prošle nezapaženo. Već sada se pojavljuju špekulacije o interesu najvećih europskih klubova, uključujući Real Madrid i divove iz engleske Premier lige. Svjesni kakav dragulj imaju, u Interu su, prema navodima, postavili cijenu koja bi premašivala 50 ili čak 60 milijuna eura, što je višestruko više od iznosa za koji su ga doveli iz Dinama. To samo potvrđuje da je njegov potencijal prepoznat na najvišoj razini i da je astronomski transfer u budućnosti samo pitanje vremena. Petar Sučić danas je mnogo više od talentiranog nogometaša. On je spoj modernih vještina i konzervativnih vrijednosti, igrač čija tehnička potkovanost i taktička inteligencija idu ruku pod ruku s nevjerojatnom radnom etikom i skromnošću. On je tihi vođa čije vrijeme tek dolazi, dečko s farme pred kojim je samo nebo granica.