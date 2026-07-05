Skandal koji će potresti svijet: Trump zvao Fifu, ona poništila suspenziju Amerikancu!

Američki CNN piše kako su Bijela kuća i Donald Trump izravno je kontaktirala Fifu i zatražila od predsjednika Giannija Infantina da preispita crveni karton Folarina Baloguna. Američki predsjednik Donald Trump je potom javno pohvalio Fifinu odluku, nazvavši je ispravkom velike nepravde.
Fifini izvori tvrde da politički pritisak nije mogao utjecati na neovisno disciplinsko povjerenstvo i da je odluka donesena isključivo na temelju ovlasti iz članka 27., no kontroverza oko uloge Bijele kuće teško će se brzo smiriti na Mundijalu.
Belgijski mediji brzo su reagirali na bombastičnu vijest. Novine Nieuwsblad odluku su opisale kao božji dar za SAD i izvijestile da belgijski savez istražuje mogućnost žalbe, uz napomenu da su Belgjci žrtve slučaja.
De Standard navodi da belgijski nogometni savez ne namjerava jednostavno prihvatiti mjeru i istražuje pravne mogućnosti. Televizija VRT izvještava da Belgija vjeruje kako je 'ogroman pritisak' Donalda Trumpa bio ključan faktor u Fifinoj odluci.
Je li ovo nova greška VAR-a koju nitko nije ni primijetio? 'Ako je on namjerno igrao loptom, onda ne bi bilo zaleđa'
🚨 Exclusive: The White House made a direct call to FIFA to ask Gianni Infantino to review Folarin Balogun’s red card.— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 5, 2026
FIFA approached for comment and referred to the findings of its independent committee.
FIFA sources insist White House influence could not affect the decision… pic.twitter.com/Rl97b1wm4X
Podrška Belgijcima u borbi protiv korumpirane maFife. Ima li još išta sveto što izopačeni Trump neće obeščastiti?