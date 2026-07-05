Skandal koji će potresti svijet: Trump zvao Fifu, ona poništila suspenziju Amerikancu!

Američki CNN piše kako su Bijela kuća i Donald Trump izravno je kontaktirala Fifu i zatražila od predsjednika Giannija Infantina da preispita crveni karton Folarina Baloguna. Američki predsjednik Donald Trump je potom javno pohvalio Fifinu odluku, nazvavši je ispravkom velike nepravde.

Fifini izvori tvrde da politički pritisak nije mogao utjecati na neovisno disciplinsko povjerenstvo i da je odluka donesena isključivo na temelju ovlasti iz članka 27., no kontroverza oko uloge Bijele kuće teško će se brzo smiriti na Mundijalu.

Belgijski mediji brzo su reagirali na bombastičnu vijest. Novine Nieuwsblad odluku su opisale kao božji dar za SAD i izvijestile da belgijski savez istražuje mogućnost žalbe, uz napomenu da su Belgjci žrtve slučaja.

De Standard navodi da belgijski nogometni savez ne namjerava jednostavno prihvatiti mjeru i istražuje pravne mogućnosti. Televizija VRT izvještava da Belgija vjeruje kako je 'ogroman pritisak' Donalda Trumpa bio ključan faktor u Fifinoj odluci.