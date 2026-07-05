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KONTROVERZE

Skandal koji će potresti svijet: Trump zvao Fifu, ona poništila suspenziju Amerikancu!

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump holds red card as he meets with FIFA President Infantino in the Oval Office of the White House in Washington
LEAH MILLIS/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
05.07.2026.
u 23:26

Fifini izvori tvrde da politički pritisak nije mogao utjecati na neovisno disciplinsko povjerenstvo i da je odluka donesena isključivo na temelju ovlasti iz članka 27., no kontroverza oko uloge Bijele kuće teško će se brzo smiriti na Mundijalu

Američki CNN piše kako su Bijela kuća i Donald Trump izravno je kontaktirala Fifu i zatražila od predsjednika Giannija Infantina da preispita crveni karton Folarina Baloguna. Američki predsjednik Donald Trump je potom javno pohvalio Fifinu odluku, nazvavši je ispravkom velike nepravde.

Fifini izvori tvrde da politički pritisak nije mogao utjecati na neovisno disciplinsko povjerenstvo i da je odluka donesena isključivo na temelju ovlasti iz članka 27., no kontroverza oko uloge Bijele kuće teško će se brzo smiriti na Mundijalu. 

Belgijski mediji brzo su reagirali na bombastičnu vijest. Novine Nieuwsblad odluku su opisale kao božji dar za SAD i izvijestile da belgijski savez istražuje mogućnost žalbe, uz napomenu da su Belgjci žrtve slučaja. 

De Standard navodi da belgijski nogometni savez ne namjerava jednostavno prihvatiti mjeru i istražuje pravne mogućnosti. Televizija VRT izvještava da Belgija vjeruje kako je 'ogroman pritisak' Donalda Trumpa bio ključan faktor u Fifinoj odluci.

Je li ovo nova greška VAR-a koju nitko nije ni primijetio? 'Ako je on namjerno igrao loptom, onda ne bi bilo zaleđa'
Ključne riječi
Bijela kuća SP 2026. Donald Trump

Komentara 15

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ML
mladaklada
23:41 05.07.2026.

Podrška Belgijcima u borbi protiv korumpirane maFife. Ima li još išta sveto što izopačeni Trump neće obeščastiti?

JU
JustinCase
23:44 05.07.2026.

Fifa je samo mali Fifi kojem Tramp baca kost

DI
dino60
23:36 05.07.2026.

Nikada nije bilo očitije koliku ulogu igra marketing i lova.

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BIZARAN POTEZ

Belgijanci zaprepašteni odlukom Fife, ovo se nikada nije dogodilo u povijesti Mundijala

Balogun je dobio izravni crveni karton u dvoboju 16-ine finala nakon pogibeljnog starta na braniču BiH Tariku Muharemoviću. Balogun je tijekom dosadašnjeg tijeka SP-a postigao tri gola za SAD uključujući i vodeći u 2-0 pobjedi protiv BiH u 16-ini finala prije no što je sredinom drugog poluvremena neoprezno nagazio na gležanj Muharemovića, a sudac mu je nakon intervencije VAR-a pokazao crveni karton

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