Čudesna Hrvatska razbila Srbiju i izborila polufinale U-19 europskog prvenstva!

Hrvatska U-19 nogometna reprezentacija pobijedila je Srbiju 3:0 u 3. kolu U-19 Eura u Walesu i ušla u polufinale. Zabijali su Lovro Chelfi u 9., Dino Godec u 70. i Patrice Čović u 87. minuti. U polufinalu Eura mladih će igrati protiv Španjolske.

Pobjeda sama po sebi vatrenima nije bila dovoljna, no u dramatičnoj završnici raspleta skupine, Ukrajina je pobijedila Italiju 1:0, čime je Hrvatska zbog bolje gol-razlike osigurala drugo mjesto. U polufinalu će igrati protiv moćne Španjolske, a utakmica je na rasporedu u srijedu, 8. srpnja od 17:30 sati.

Ključni trenutak utakmkice dogodio se u 70. minuti. Godec, koji je ušao u igru samo minutu ranije, iskoristio je veliku pogrešku vratara Srbije Draškića. Kusanović je presjekao loše dodavanje, proigrao Godeca koji je, nakon driblinga, zaobišao srpskog golmana i zabio za 2:0.