Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 121
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BRAVO, VATRENI!

Čudesna Hrvatska razbila Srbiju i izborila polufinale U-19 europskog prvenstva!

Zagreb: Utkamica u-19 Hrvatska-Srbija
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
05.07.2026.
u 19:01

U polufinalu Eura mladih će igrati protiv Španjolske

Hrvatska U-19 nogometna reprezentacija pobijedila je Srbiju 3:0 u 3. kolu U-19 Eura u Walesu i ušla u polufinale. Zabijali su Lovro Chelfi u 9., Dino Godec u 70. i Patrice Čović u 87. minuti. U polufinalu Eura mladih će igrati protiv Španjolske.

Pobjeda sama po sebi vatrenima nije bila dovoljna, no u dramatičnoj završnici raspleta skupine, Ukrajina je pobijedila Italiju 1:0, čime je Hrvatska zbog bolje gol-razlike osigurala drugo mjesto. U polufinalu će igrati protiv moćne Španjolske, a utakmica je na rasporedu u srijedu, 8. srpnja od 17:30 sati.

Ključni trenutak utakmkice dogodio se u 70. minuti. Godec, koji je ušao u igru samo minutu ranije, iskoristio je veliku pogrešku vratara Srbije Draškića. Kusanović je presjekao loše dodavanje, proigrao Godeca koji je, nakon driblinga, zaobišao srpskog golmana i zabio za 2:0.

Je li ovo nova greška VAR-a koju nitko nije ni primijetio? 'Ako je on namjerno igrao loptom, onda ne bi bilo zaleđa'
Ključne riječi
Vatreni Europsko prvenstvo Srbija Hrvatska

Komentara 11

Pogledaj Sve
Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
19:05 05.07.2026.

Bravo dečki! Sretno protiv Španjolaca!

Avatar PepekDolenec
PepekDolenec
19:31 05.07.2026.

Tuga u uredništvu ve-ela.

SN
Snv
19:22 05.07.2026.

Bečki konjusaru objasni ti nama sta 250000 srba radi u Beč?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!