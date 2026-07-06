Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SRPSKI 'ČEKIĆ'

Ništa od povratka Cro Copa: FNC objavio tko napada teškaški pojas u Zagrebu

Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Ivan Vitasović - Darko Stošić
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
06.07.2026.
u 19:00

Potvrdom ove borbe, otkazan je (barem zasad) povratak Mirka Filipovića u kavez. Legendarnog 'Cro Copa' posljednjih se mjeseci povezivalo s Hatefom, no od tog meča ipak neće biti ništa

FNC 33 priredba zakazana za 12. rujna u zagrebačkoj Areni već obećava kako bi mogla biti jedna od, ako ne i najveća, u povijesti promocije. Prema dostupnim informacijama, dva mjeseca prije samog eventa rasprodano je oko pola kapaciteta dvorane, a navijači su s netrpljanjem čekali objavu prvih zakazanih borbi.

Čelnik organizacije Dražen Forgač ranije je obznanio kako će na rasporedu biti 11 borbi, a danas smo saznali tko će odmjeriti snage u glavnom meču večeri. Prvak teške kategorije Hatef Moeil branit će pojas protiv jednog od najpoznatijih boraca na FNC-ovom rosteru, Darka 'The Hammera' Stošića iz Srbije.

Hrvatski reprezentativac radi transfer života: Odlazi u najveći svjetski klub za 80 milijuna eura?!

Bit će ovo njihov revanš budući da su se borili i prije 11 godina kada je na FFC-u u Linzu Stošić slavio tehničkim nokautom u drugoj rundi. Ovoga puta očekuje nas bitno drugačija borba budući da su oba borca puno iskusniji, a Moeil u kavez ulazi na krilima sjajnog niza od 13 uzastopnih pobjeda. Njih dvojica revanš su trebali odraditi još prošle godine u Beogradu, ali tada se Stošić morao povući zbog ozljede.

Potvrdom ove borbe, otkazan je (barem zasad) povratak Mirka Filipovića u kavez. Legendarnog 'Cro Copa' posljednjih se mjeseci povezivalo s Hatefom, no od tog meča ipak neće biti ništa. Barem ne u Zagrebu.

Druga potvrđena borba je ona između Mirana Fabjana 'Slo Rockyja', borca koji je svojom popularnošću postao zaštitno lice FNC-a i sam se prozvao GOAT-om organizacije i povratnika iz najveće svjetske promocije (UFC-a) Ivana Erslana. Ta borba održat će se u poluteškoj kategoriji, a za očekivati je kako će pobjednik vrlo uskoro dobiti napad na pojas koji drži Jakob Nedoh.
Ključne riječi
Darko Stošić Hatef Moeil Cro Cop Mirko Filipović FNC

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!