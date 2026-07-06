Ništa od povratka Cro Copa: FNC objavio tko napada teškaški pojas u Zagrebu

FNC 33 priredba zakazana za 12. rujna u zagrebačkoj Areni već obećava kako bi mogla biti jedna od, ako ne i najveća, u povijesti promocije. Prema dostupnim informacijama, dva mjeseca prije samog eventa rasprodano je oko pola kapaciteta dvorane, a navijači su s netrpljanjem čekali objavu prvih zakazanih borbi.

Čelnik organizacije Dražen Forgač ranije je obznanio kako će na rasporedu biti 11 borbi, a danas smo saznali tko će odmjeriti snage u glavnom meču večeri. Prvak teške kategorije Hatef Moeil branit će pojas protiv jednog od najpoznatijih boraca na FNC-ovom rosteru, Darka 'The Hammera' Stošića iz Srbije.

Hrvatski reprezentativac radi transfer života: Odlazi u najveći svjetski klub za 80 milijuna eura?! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bit će ovo njihov revanš budući da su se borili i prije 11 godina kada je na FFC-u u Linzu Stošić slavio tehničkim nokautom u drugoj rundi. Ovoga puta očekuje nas bitno drugačija borba budući da su oba borca puno iskusniji, a Moeil u kavez ulazi na krilima sjajnog niza od 13 uzastopnih pobjeda. Njih dvojica revanš su trebali odraditi još prošle godine u Beogradu, ali tada se Stošić morao povući zbog ozljede.

Potvrdom ove borbe, otkazan je (barem zasad) povratak Mirka Filipovića u kavez. Legendarnog 'Cro Copa' posljednjih se mjeseci povezivalo s Hatefom, no od tog meča ipak neće biti ništa. Barem ne u Zagrebu.

Druga potvrđena borba je ona između Mirana Fabjana 'Slo Rockyja', borca koji je svojom popularnošću postao zaštitno lice FNC-a i sam se prozvao GOAT-om organizacije i povratnika iz najveće svjetske promocije (UFC-a) Ivana Erslana. Ta borba održat će se u poluteškoj kategoriji, a za očekivati je kako će pobjednik vrlo uskoro dobiti napad na pojas koji drži Jakob Nedoh.