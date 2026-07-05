Belgijanci zaprepašteni odlukom Fife, ovo se nikada nije dogodilo u povijesti Mundijala

Belgijski nogometni savez (RBFA) očekivano je izrazio zaprepaštenost odlukom Međunarodnog nogometnog saveza (FIFA) da dopusti nastup američkom napadaču Folarinu Balogunu u osmini finala Svjetskog prvenstva usprkos izravnom crvenom kartonu kojega je dobio u dvoboju 16-ine finala.

SAD i Belgija igrat će u noći s ponedjeljka na utorak u Seattleu.

"FIFA temelji svoju odluku na članku 27 svog Disciplinskog pravilnika koji navodi kako Diciplinska komisija može odlučiti o ukidanju prethodno nametnute sankcije. No, taj isti Disciplinski pravilnik u svom članku 66.4 jasno navodi kako crveni karton automatski rezultira suspenzijom za sljedeću utakmicu kao što je bio slučaj i sa svim ostalim crvenim kartonima tijekom ovog Svjetskog prvenstva. A u članku 10.5 stoji: 'Ako je igrač ili dužnosnik isključen bilo izravnim ili neizravnim crvenim kartonom (druga opomena), bit će automatski suspendiran za sljedeću utakmicu", stoji u priopćenju RBFA.

FIFA je ranije u nedjelju u svom objašnjenju zašto poništava Balogunovu automatsku suspenziju navela:

"... odrađivanje jedne utakmice suspenzije uvjetno je suspendirano na jednu godinu. Ako Folarin Balogun počini još jedan sličan prekršaj tijekom tog uvjetnog perioda, suspenzija će biti nadodana novoizrečenoj kazni."

Balogun je dobio izravni crveni karton u dvoboju 16-ine finala nakon pogibeljnog starta na braniču BiH Tariku Muharemoviću. Balogun je tijekom dosadašnjeg tijeka SP-a postigao tri gola za SAD uključujući i vodeći u 2-0 pobjedi protiv BiH u 16-ini finala prije no što je sredinom drugog poluvremena neoprezno nagazio na gležanj Muharemovića, a sudac mu je nakon intervencije VAR-a pokazao crveni karton.

Koliki pritisak su domaćini SP-a činili da se Balogunu omogući nastup pokazuje i objava američkog predsjednika Donalda Trumpa putem njegove mreže "Truth Social":

"Hvala FIFA na ispravnom postupku i ispravljanju velike nepravde", poručio je Trump.

Posljednji put kada je neki igrač na SP mogao zaigrati u sljedećoj utakmici nakon isključenja dogodilo se još davne 1962. Tada je legendarni brazilski napadač Garrincha isključen u polufinalu protiv domaćina Čilea, ali je zaigrao u finalu nakon uspješne žalbe koju su poduprli čileanski navijači i predsjednik Jorge Alessandri.