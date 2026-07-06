Trumpovu paradu zasjenio marš maskiranih neonacista

Sjedinjene Države dom su slobode i "krunsko postignuće ljudske povijesti", rekao je predsjednik Donald Trump u Washingtonu tijekom proslave 250. obljetnice američke neovisnosti. U govoru koji je bio odgođen nekoliko sati zbog olujnog nevremena nad američkim glavnim gradom, Trump je rekao da nacija nikada nije bila ovoliko jaka. "Sada nam ide bolje nego ikada", rekao je. "Nijedan narod nije učinio više dobra, pokazao više hrabrosti, postigao veći napredak, ispravio više nepravdi ili ostvario veće uspjehe od vas, američkog naroda."
"Već 250 godina Sjedinjene Američke Države su nada, obećanje, svjetlo i slava među svim narodima svijeta", rekao je Trump. "Nitko ne može biti poput nas. I uz Božju pomoć, uvijek ćemo biti ovakvi ili još bolji."
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Haha pa ako su to neonacisti kaj su onda ovi po hrvatsskoj kaj u crne uniforme marsiraju i urlicu zds.