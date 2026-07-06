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PATRIOTSKA FRONTA

Trumpovu paradu zasjenio marš maskiranih neonacista

Autor
Antonio Mandir
06.07.2026.
u 19:38

Zagovaraju stvaranje Amerike kojom bi dominirali bijelci europskog podrijetla te odbacuju multietničko društvo

Sjedinjene Države dom su slobode i "krunsko postignuće ljudske povijesti", rekao je predsjednik Donald Trump u Washingtonu tijekom proslave 250. obljetnice američke neovisnosti. U govoru koji je bio odgođen nekoliko sati zbog olujnog nevremena nad američkim glavnim gradom, Trump je rekao da nacija nikada nije bila ovoliko jaka. "Sada nam ide bolje nego ikada", rekao je. "Nijedan narod nije učinio više dobra, pokazao više hrabrosti, postigao veći napredak, ispravio više nepravdi ili ostvario veće uspjehe od vas, američkog naroda."

"Već 250 godina Sjedinjene Američke Države su nada, obećanje, svjetlo i slava među svim narodima svijeta", rekao je Trump. "Nitko ne može biti poput nas. I uz Božju pomoć, uvijek ćemo biti ovakvi ili još bolji."

Ključne riječi
krajnja desnica Patriotska fronta Dan nezavisnosti SAD-a Trump SAD

Komentara 9

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Avatar krivousti
krivousti
20:01 06.07.2026.

Haha pa ako su to neonacisti kaj su onda ovi po hrvatsskoj kaj u crne uniforme marsiraju i urlicu zds.

BR
Broj
20:07 06.07.2026.

U Americi nije zabranjeno ništa što se tiče prosvjeda ako ste i komunisti ili obrnuto možete se izjasniti samo nemoj te kršiti zakone .

SI
Sivooki
19:45 06.07.2026.

KKK?

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