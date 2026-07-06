Uspjesima koje je ostvario, izbornik Dalić je zaslužio vrijeme i mir za donošenje odluke oko budućnosti

Ljudi voli definitivne odgovore, nove i velike vijesti. Publika je u priličnom nemiru kada su neke stvari u zraku i kada određene odluke još nisu donesene. Isti je slučaj i s budućnosti izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, legendarnog Zlatka Dalića. Jasno nam je da biste već sada htjeli čuti definitivan odgovor ostaje li na izborničkoj funkciji ili ne. Stoga su mnogi već tvrdili i jedno i drugo. Jedni su govorili da definitivno ostaje, a drugi da odlazi te da ga nasljeđuju Slaven Bilić ili Ivica Olić. Pravu istinu, koju baš iz gore navedenih razloga mnogi ignoriraju, rekao je sam Dalić u subotu po dolasku reprezentacije iz Toronta u Zračnu luku Franjo Tuđman, gdje se obratio medijima.

– Prerano je za konačne odgovore. Tek smo se vratili i u idućim danima razgovarat ću s vodstvom Saveza o svemu te ćemo odlučiti što je najbolje za hrvatski nogomet. Zahvalan sam predsjedniku na podršci i povjerenju koje mi je dao. Motiva nikada nije nedostajalo. Voditi hrvatsku reprezentaciju za mene je velika čast i odgovornost. Zahvalan sam na podršci koju osjećam, kako od Saveza, tako i od navijača. Sada ćemo u miru analizirati sve što se dogodilo i donijeti odluke koje će biti najbolje za hrvatski nogomet. Nikada neću donositi poteze koji nisu u interesu reprezentacije jer mi je ona uvijek na prvom mjestu – prilično je jasan bio izbornik.

Više od dva i pol mjeseca ostala su do iduće utakmice hrvatske reprezentacije, ogleda s Češkom u Ligi nacija 26. rujna. S tim na umu, a i sa svim uspjesima koje je ostvario u svojem izborničkom mandatu, Dalić je zaslužio mir i vrijeme kako bi donio odluku. Kako je i sam javno rekao, Dalić još nije donio definitivno odlučio. Ono što je poznato u cijeloj situaciji jest to da predsjednik HNS-a Marijan Kustić želi Daliću dati novi ugovor i želi da Dalić nastavi svoj mandat. Osim toga, ništa zapravo nije poznato, koliko god neki tvrdili da imaju informacije o njegovoj budućnosti.

Kako god na kraju bilo, s Dalićem ili nekim drugim na izborničkoj poziciji, hrvatska reprezentacija u svojem stožeru i na svim ostalim pozicijama unutar nje ima jasan kostur, tako da u bilo kojoj konstelaciji neće biti potrebe za puno promjena ili prilagodbi.